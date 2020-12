Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année - Siandou Fofana, « Le vagabond de la charité » rend 5000 bambins heureux

Le ministre du Tourisme et des Loisirs a initié une caravane de solidarité et des activités ludiques à la faveur de la fête de Noël dans la commune de Port-Bouët.

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, fils et cadre de proue de Port-Bouët, a, une fois encore, fait montre de sa générosité légendaire. En effet, à la faveur de la célébration de la fête de Noël, le vendredi 25 décembre, à travers sa traditionnelle caravane dite du « Vagabond de la charité », ce sont plus de 5000 cadeaux que le ministre a distribué aux enfants de toute la commune balnéaire.

De Port-Bouët centre, à la zone de Vridi, en passant par les quartiers jouxtant la route de Grand-Bassam, c'est d'un élan solidaire et de proximité qu'a fait montre Siandou Fofana et les bénévoles qui l'accompagnaient au cours de ladite caravane. Animations, jeux et autres rafraîchissements étaient au menu de ce jamboree festif au grand bonheur des tout-petits.

Le message du ministre du Tourisme et des Loisirs, à l'endroit de la communauté était clair, celui de semer la graine de l'espoir et faire preuve de solidarité, notamment envers les populations les plus défavorisées. A juste titre, il a invité ses concitoyens à ouvrir leurs cœursaux plus vulnérables. Et, à travers les jouets offerts aux enfants des quartiers précaires, en l'occurrence, le ministre a joint l'utile à l'agréable.

Par ailleurs, au sous-quartier Cocoteraie, un concours de Mini-miss a été organisé, avec en prime, des concours de chants et danses, ainsi que des compétitions de jeux divers et variés.

Car, pour le ministre Siandou Fofana qui a en charge la promotion des Loisirs : « Le temps libre et la pratique des jeux constituent des éléments essentiels au développement physique et psychologique de l'enfant. Des études montrent que les loisirs lui permettent d'améliorer non seulement sa capacité d'intégration sociale, mais, également, sa capacité créatrice et sa sensibilité, notamment lors d'activités de groupe ».