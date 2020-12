Cote d'Ivoire: Personnes du 3e âge - Une centaine de Séniors reçoivent des consultations gratuites en cardio-gériatrie.

Une centaine de personnes du troisième âge, ont bénéficié, le mercredi 23 décembre dernier, à Angré, d'une séance de consultation gratuite, en cardio-gériatrie.

C'est une initiative du bureau de « l'Association des Séniors Sagesse-Alpha de Cocody » (ASSESAC). Selon Yobo Dassé Daniel, son président cette séance de consultation, s'inscrit dans le cadre des activités de l'association. « Les Séniors, encore appelés personnes du troisième âge, que nous sommes, avons une santé assez fragile. Nos cellules sont dans un état de vieillissement et nous sommes souvent exposés à des maladies. Nous avons, de ce fait, besoin d'un suivi médical poussé, pour pouvoir résister longtemps encore. C'est pour cette raison que dès que cette association a été créée, nous avons décidé de mettre un accent particulier, sur les questions de santé », a-t-il indiqué

La consultation a été faite par le Dr. Gadji Olivier, spécialiste en cardio gériatrie. Accompagné de son équipe, le médecin a consulté individuellement, les patients. Outre la prise de tension et du poids, il a également vérifié la glycémie, avant d'échanger avec chaque patient, sur son état de santé, son système alimentaire et nutritionnel, ses pratiques etc.

Enfin, il a prodigué à chacun, quelques conseils pratiques, indispensables pour leur santé. « Nous sommes dans une politique de sensibilisation, d'information et d'éducation des populations. En particulier, des personnes du troisième âge. Nous leur donnons au cours de cette séance, l'enseignement adéquat pour que nous puissions, tous, éviter des situations fâcheuses et irréversible. Ce sont des personnes à risque, des personnes fragiles. Il s'agit pour moi de leur parler de leur système alimentaire, qu'ils doivent revoir. Ainsi je consacre 5 à 10 minutes, à chaque patient », a-t-il souligné. Avant de poursuivre : « je leur conseille par exemple, de s'asseoir sur une chaise, quand ils vont sous la douche, de manger tôt, au plus tard à 17h30 mn, d'éviter certains plats, de marcher souvent etc. ».

Il a également indiqué qu'un suivi médical est prévu pour chaque patient. Créée en juillet 2020, l'association compte 150 membres, selon son Président. Cette consultation est la première du genre depuis la création de l'association, en juillet 2020.