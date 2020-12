Sénégal: «Le serviteur du Prophète Mouhammad ... » - La pensée de Cheikh Ahmadou Bamba offerte comme voie de salut

Sur 376 pages, Ahmadou Bamba Al-Khadim ibn Serigne Mountakha Bassirou Mbacké (Khalife général des mourides) a tenté, dans un ouvrage intitulé «Le serviteur du prophète Mouhammad et le leader spirituel», de revenir sur l'œuvre de son homonyme et grand-père, Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie des Mourides.

Pour l'auteur de l'ouvrage dont la version française n'est pas encore disponible sur le marché, l'objectif visé, à travers cette publication titrée «Le serviteur du prophète Mouhammad et le leader spirituel», est d'apporter sa partition dans la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba dont il est un arrière-petit-fils et un homonyme. Serigne Ahmadou Bamba Al-Khadim ibn Serigne Mountakha Bassirou Mbacké réinterroge dans les moindres détails et dans un style particulier, la vie et l'œuvre de son illustre arrière-grand-père, notamment son dévouement à Allah, à l'Islam et au Prophète Mouhammad (Psl).

Un triptyque, qui résume le séjour terrestre du fondateur de la communauté mouride, comme l'a retracé le fils de Serigne Mountakha. Dans cet ouvrage écrit en arabe et qui sera bientôt traduit en français, l'auteur a mis en évidence le leadership du Cheikh, ses valeurs spirituelles qui lui ont valu de fonder un ordre religieux, de diriger des milliers de disciples et de bâtir une communauté au service de Dieu et du développement. Un legs à la postérité qui peut servir de voie de salut aux jeunes générations en perte de valeurs. Le livre revient aussi sur le dynamisme de Serigne Touba et le rôle qu'il a eu à jouer dans la diffusion de l'Islam au Sénégal, en Afrique et dans le monde.

Digne héritier d'une lignée d'écrivains

Doté d'une grande culture générale, l'auteur s'est appuyé sur des faits historiques pour montrer comment et pourquoi Cheikh Ahmadou Al-Khadim pourrait servir de modèle de sortie de crise dans un contexte mondial marqué par une crise des valeurs très profonde. À travers ce livre, le fils du Khalife général des mourides perpétue une tradition féconde de livres biographiques sur Cheikh Ahmadou Al-Khadim, initiée par son grand-père Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké Ibn Khadim Rassoul, Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana et d'autres auteurs de référence de la communauté mouride.

La parution de l'ouvrage est prévue au mois de janvier 2021. Édité en arabe, il sera traduit en français par la maison d'édition Al Bouraq, basée à Beyrouth au Liban. De l'auteur, nous retiendrons un homme calme, courtois et d'une grande générosité. Ahmadou Bamba Al-Khadim Mountakha Mbacké est un éminent spécialiste en Études islamiques, en Leadership et en Management. Très prolixe, il a signé de nombreux ouvrages qui reviennent sous différents angles sur la vie de son grand-père et sur le Mouridisme.

Imam et prêcheur à la mosquée de Darou Minane à Touba, Ahmadou Bamba Al-Khadim Ibn Mountakha Mbacké est aussi le président de l'Académie Minane des Sciences islamiques et président de l'Association culturelle pour l'enseignement coranique et des sciences islamiques de base. Il est aussi le directeur général de l'Institut franco-arabe Cheikh Mouhamadou Bachir de Touba Darou Minane II. À Touba, il a aussi créé un institut d'enseignement coranique dénommé Cheikh Ahmadou al Khadim.