Sénégal: Lutte | Reprise des compétitions et répartition du fonds Covid-19 - L'Association des lutteurs du Sénégal en appelle à l'arbitrage du chef de l'État

Les lutteurs ont hâte de renouer avec les compétitions après plusieurs mois d'arrêt dû à la pandémie de Covid-19. Ils l'ont fait savoir samedi dernier, à l'occasion d'une rencontre ouverte à la presse. Gris Bordeaux et ses camarades ont également demandé au chef de l'État Macky Sall de corriger l'injustice qui a été faite aux lutteurs dans la répartition du fonds Force-Covid-19.

« Nous sommes fatigués ! ». C'est le cri de cœur que le président de l'Association des lutteurs du Sénégal, Gris Bordeaux, a lancé samedi dernier, au nom de ses pairs, en direction du chef de l'État Macky Sall. Quelques jours auparavant, un des membres de l'association, Boy Niang 2, avait sonné « l'alerte » en sa qualité d'ambassadeur de la non-violence dans l'arène. Alors que beaucoup de secteurs bougent depuis quelques temps, les lutteurs ont le sentiment que leur sport est laissé en rade. C'est pourquoi l'Association dirigée par le troisième « Tigre de Fass » a tenu à interpeller le chef de l'État Macky Sall afin qu'il vienne en aide aux lutteurs frappés de plein fouet par la Covid-19. « Nous déplorons la discrimination qui est faite dans la répartition du fonds de riposte. Le sport dans son ensemble n'a reçu que 1 milliard 300 millions de FCfa et la lutte 27 millions de FCfa répartis entre les promoteurs qui s'étaient déjà engagés dans des combats », a regretté Gris Bordeaux.

Pour lui, c'est du menu fretin qui a été alloué au « sport de chez nous » au moment où les acteurs culturels ont reçu 3 milliards de FCfa puis 2,5 milliards récemment, soit 5,500 milliards de FCfa. Gris Bordeaux estime que cette répartition n'a pas pris en compte les lutteurs qui sont des citoyens et méritent d'être assistés par l'État au même titre que les acteurs des autres secteurs. Mieux, il rappelle que « nous avions répondu favorablement à l'appel des autorités dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 en remettant des dons au ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, sans rien attendre en retour ». Il appelle le chef de l'État à corriger cette injustice. « Les lutteurs font partie des personnes les plus affectées par la pandémie. Mbour est connue pour être le principal point de départ des candidats à l'émigration clandestine, je connais des lutteurs qui ont pris les pirogues. Certains sont arrivés à destination, mais d'autres sont morts. Les lutteurs quittent leur localité faute de combats », renchérit Serigne Ousmane Dia dit Bombardier, le porte-parole de l'Association.

En plus de réclamer de l'assistance et une répartition plus équitable du fonds Force-Covid-19, les lutteurs demandent l'ouverture des arènes et la reprise des compétitions. « Pour la lutte, nous ne savons pas la date de reprise alors que les choses sont en train de bouger dans les autres secteurs. Nous voulons renouer avec les compétitions. Les courses hippiques ont repris récemment et le football a prévu le démarrage du championnat, le 2 janvier ; le basket va reprendre », a insisté le président de l'Association des lutteurs du Sénégal. Gris Bordeaux a soutenu que l'État du Sénégal doit s'impliquer davantage dans la marche de la lutte qui est une véritable industrie et crée beaucoup d'emplois. « L'État doit subventionner la lutte qui génère des emplois et est un facteur de stabilité. En outre, il faut faciliter l'utilisation de l'Arène nationale par les promoteurs. On ne peut pas disposer d'une arène et ne pas lutter. Avant la mise en place de l'arène, il arrivait même que les promoteurs organisent des combats les mercredis et jeudis en plus des Vsd », poursuit le troisième « Tigre de Fass ».

Pour la reprise des combats de lutte, le vice-président, Balla Gaye, dit compter sur le chef de l'État, Macky Sall, qui a beaucoup fait pour la lutte. « Ce que le président de la République Macky Sall a fait pour la lutte, personne ne l'a fait ; il a mis à notre disposition une arène nationale. C'est la raison pour laquelle nous fondons beaucoup d'espoir sur lui afin qu'il permette la reprise des compétitions », a déclaré le champion de lutte de Guédiawaye.