Angola: Girabola2020 / 21 - Petro bat Bravos do Maquis

Luanda — Petro de Luanda a battu le FC Bravos do Maquis ce lundi, 3-1, en match comptant pour le premier tour du championnat national de football de la première division "Girabola2020 / 21", joué au stade "11 de Novembro" dans la capitale du pays.

Les buts de Pétro ont été marqués par Picas (45' et 57') et Tony (83 '), tandis que Benarfa a inscrit le but d'honneur de Bravos do Maquis à 70'.

Petro rejoint Recreativo da Caála en tête de la compétition avec trois points. Dans les positions immédiates sont six équipes avec un point chacune, à savoir Académica do Lobito, Sagrada Esperança, Ferrovia de Huambo, Cuando Cubango FC, Wiliete de Benguela et Santa Rita de Uíge.

Mardi, les formations de 1º de Agosto et Interclube entrent sur scène.

Voici les matches joués:

Académica do Lobito-Sagrada Esperança 1-1

Recreativo da Caála-Baixa de Cassange 4-0

Wiliete de Benguela-Santa Rita 1-1

Ferroviário do Huambo-Cuando Cubango FC 1-1

Cependant les matches Progresso do Sambiznga-Recreativo do Libolo et Sporting de Cabinda-Desportivo da Huíla ont été reportés "sine die".

