Angola: Prodesi finance 661 projets évalués à 727 milliards de kwanzas

Luanda — Le programme de soutien à la production, diversification des exportations et de substitution des importations (Prodesi) a financé, cette année, 661 projets (de l'ordre de 55,1%) évalués à 727 milliards de kwanzas, a déclaré lundi, le ministre de l'Économie et de la Planification, Sérgio dos Santos.

Selon le ministre, qui a présenté les données sur le Prodesi pour 2020, 1199 projets ont été soumis à la banque, dont 661 ont été approuvés et 191 sont en négociation, permettant la création de 54 241 emplois et l'enregistrement de quatre mille producteurs.

Selon le ministre de l'Économie et de la Planification, la mise en œuvre de Prodesi a permis la réduction des importations, suite à la substitution des produits importés par les produits nationaux.

"Nous notons une augmentation de la production de certains produits de base, tels que les pommes de terre, le maïs et les céréales, ainsi que les racines et tubercules, les légumes, les œufs, entre autres", a-t-il dit.

Il a fait savoir que le programme de secours économique géré par le Fonds actif de capital de risque angolais (FACRA) a investi 1,102 milliards de kwanzas dans des programmes de microcrédit, Fácil Cred ayant 420 projets (354 millions de AKz), KixiCredit avec 68 projets (254 millions de AKz), Wiliete Crédito 184 projets (124 millions AKz) et Cooperativa Faje 17 projets (103 millions AKz).

De même, NespeCred a 25 projets estimés à 99 millions de kwanzas, Kif Crédito, 18 projets (65 millions AKZ), MultiCrédito 14 projets (52 millions AKz) et GingaCred 10 projets (51 millions AKz).

Mille trente-trois contrats ont été déclarés en vertu du Décret présidentiel 23/19 et dans le cadre des opérateurs du commerce et de la distribution, dont la direction nationale du commerce extérieur (251), l'industrie (43), la pêche et l'aquaculture (25), les opérateurs commerciaux et distribution (288) et coopératives (272).

Approuvé par le décret présidentiel n ° 169/18 du 20 juillet, Prodesi est un programme de l'exécutif angolais qui vise à accélérer la diversification de la production nationale et la création de richesse.

L'alimentation et l'agro-industrie, les ressources minérales, le pétrole et le gaz naturel, la foresterie, le textile, l'habillement et la chaussure, la construction et les travaux publics, les technologies de l'information et des télécommunications, la santé, l'éducation, la formation et la recherche scientifique, tourisme et loisirs, sont les secteurs prioritaires.

