Maroc: Une manche à l'avantage du Raja

Le HUSA respire et le MCO s'enlise

La cinquième journée du championnat national de football, dit Botola Pro D1 « Inwi», dont les débats ont eu lieu en fin de semaine, a profité pleinement au Raja qui s'est accaparé seul les commandes de l'exercice après la défaite de l'Ittihad de Tanger à Mohammedia contre la Renaissance de Zemamra. Pourtant, c'est l'équipe de l'IRT qui est parvenue à ouvrir la marque par l'intermédiaire d'Ijrouten (16è). Une avance que les Azzurblanco n'ont pu préserver, puisque la RCAZs'est ressaisie de la plus belle des manières pour revenir dans la partie et sceller son sort à sa faveur suite au doublé d'Abdou Atchabao (34è et 37è), au but de l'infortuné Hicham El Majhad contre son camp (45è) et à celui de Jawad Ghabra aux extra times.

Bonne opération donc pour la RCAZ qui aligne sa seconde victoire d'affilée après celle obtenue au détriment du MCO, ce qui lui permet donc de se hisser au 10ème poste avec un total de 6 pts, tandis que l'IRTa cédé trois places pour occuper désormais la quatrième avec 10 points. Comme précité, c'est le Raja qui a bénéficié de la déconvenue de l'IRT, en étant seul leader avec 13 points, et ce après avoir assuré l'essentiel samedi en s'offrant le Chabab de Mohammedia sur le court score de 1 à 0.

Pour ce qui est des deux autres rencontres dominicales, le MCO, et toutes ses misères avec les joueurs et l'entraîneur Abdeslam Ouaddou dont le départ devra coûter au club un peu moins de 10 millions de dirhams, continue de s'enliser, se faisant coiffer au poteau aux ultimes souffles du derby contre la RSB grâce à un but de Hamza Regragui.

Si la mauvaise passe se poursuit pour le MCO, ce n'est pas le cas, du moins au terme de cette manche, pour le HUSA tombeur à domicile de l'OCS par 2 à 0, buts de Youssef El Falhli à la 11è et 19ème minutes. Première victoire de la saison et premiers buts de l'équipe soussie, désormais 12ème du classement (5 pts) en compagnie de l'ASFAR. A propos de la formation militaire, elle s'est contentée samedi de ramener un nul blanc du côté du complexe OCP à Khouribga aux dépens du RCOZ, score qui a sanctionné également les débats du match qui a opposé le MAT au CAYB.

Et c'est aussi sur une issue de parité, mais de un partout, que s'est achevée la rencontre FUS-DHJ au moment où le Wydad s'est en quelque sorte rassuré après avoir surclassé au stade Hassan II à Fès le MAS par 1 à 0.