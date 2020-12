Maroc: Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de feu Mohamed Louafa

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de M. Mohamed Louafa, décédé dimanche.

Dans ce message, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et ses proches, à sa grande famille politique nationale, en particulier au Parti de l'Istiqlal, et à l'ensemble de ses amis, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi dit également Se remémorer, avec estime, des qualités louables du regretté, notamment celles de dévouement et de loyauté dont il a fait preuve au service des intérêts suprêmes de la Nation dans les différentes hautes fonctions et responsabilités qu'il a occupées avec compétence, outre son patriotisme sincère, sa fidélité indéfectible au glorieux Trône alaouite et son fort attachement aux constantes de la Nation et à ses valeurs sacrées.

Tout en partageant la peine de la famille du défunt suite à cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, le Souverain implore le Très-Haut de lui accorder patience et réconfort, de rétribuer feu Louafa pour les services louables rendus à sa Patrie et pour les bonnes actions qu'il a accomplies, de l'entourer de Sa vaste miséricorde et de l'accueillir dans son vaste paradis parmi ses serviteurs vertueux.