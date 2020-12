Ile Maurice: Dépenses électorales du MSM au no 8 - Réactions des membres de l'opposition

Après la publication samedi de notre article sur les dépenses électorales du MSM au no 8 lors du scrutin de novembre 2019, telles que les auraient enregistrées Soopramanien Kistnen, l'opposition n'a pas tardé à réagir.

Xavier-Luc Duval, leader du PMSD :

«On a levé le couvercle sur la magouille et la pourriture»

«On avait entendu parler de l'existence de ce carnet, et qu'il contenait des détails accablants. Tel est bien le cas. En dehors du fait qu'il s'agit d'une entorse à la loi électorale ou encore de la provenance douteuse de l'argent, on a la confirmation que ces élections ont été achetées. Et ce n'est qu'une goutte d'eau car Soopramanien Kistnen n'était qu'un parmi tant d'autres agents du MSM. L'on se demande combien d'agents comme lui y avait-il et quelles autres sommes astronomiques ont été dépensées. Cela donne plus de crédibilité à toutes les pétitions électo- rales qui ont été faites. En fait, il y a plusieurs cas dans l'affaire Kistnen. Entre autres le meurtre presque confirmé du principal concerné et la corruption à travers l'emploi fictif de Simla Kist- nen. On a levé le couvercle sur la magouille et la pourriture.»

Arvin Boolell, leader de l'opposition :

«Il faut être prêt à dénoncer l"axis of evil'»

«L'étau se resserre autour d'un régime qui n'a, malheureusement, jamais compris qu'il faut respecter les institutions. Tout est lié, et c'est une ramification large : le financement des partis politiques, la réforme électorale, la Constitution. Après 52 ans d'Indépendance, il est temps d'avoir notre propre Constitution. Tout demande à être revu. On ne peut pas continuer business as usual. Puis, il faut être prêt à dénoncer l'axis of evil. Les gens sont animés par une crainte très justifiée avec tout ce qui se passe.»

Paul Bérenger, leader du MMM :

«Je vais réagir en temps et lieu»

Ashok Subron, Rezistans ek Alternativ :

«Pa vinn dir nou ki tou (kandida, NdlR) fer parey»

«Le système électoral étale ses pourritures. Si l'authenticité de ces documents est confirmée, il y aurait au moins deux infractions commises. À savoir, la violation de la loi concernant le montant autorisé par la Commission électorale, et celle d'avoir juré un faux affidavit. On l'a toujours dit : le délai pour la soumission des 'returns' et celui pour contester des élections doit être le même. Les trois députés ont des explications à donner aux mandants du no 8 ainsi qu'à toute la nation mauricienne. Ne venez pas nous dire que c'est ce que fait tout le monde.»

«L'express» a également sollicité les attachés de presse des trois élus du n°8 (Quartier-Militaire-Moka), soit Pravind Jugnauth, Leela Devi Dookun-Luchoomun et Yogida Sawmynaden. Il n'y a eu aucun retour jusqu'à présent.