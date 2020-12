Sénégal: Idrissa Diallo, Maire de Dalifort, un homme de conviction s'en est allé

Idrissa Diallo, maire de la commune de Dalifort, département de Pikine, a tiré sa révérence, lundi, des suites d'une maladie. L'ancien député socialiste laisse l'image d'un homme de conviction et de principe.

La nouvelle est tombée, sèche, comme un couperet, dans la soirée de ce mercredi. Le décès du maire de Dalifort, Idrissa Diallo, en a abattu plus d'un. C'est que l'ancien député socialiste de la douzième législature avait fini de se forger l'image d'un homme de principe qui savait défendre ses convictions sans verser dans les excès. Il a été l'un des plus fidèles défenseurs de Khalifa Sall lorsque celui avait maille à partir avec la justice, n'hésitant pas à s'investir, corps et âmes pour sa libération.

Tombé involontairement dans la politique suite à la perte de ses trois enfants dans le naufrage du bateau Le Joola, l'informaticien de formation est parvenu, pourtant, en un temps record à se forger un nom dans le landerneau politique sénégalais. C'est à travers la structure « Collectif de coordination des familles des victimes du Joola » qu'Idrissa Diallo se fera connaître des Sénégalais. Il en devient vite la figure de proue. Sans doute porter par la rage d'avoir perdu ses enfants dans d'aussi tragiques circonstances, il défend avec hardiesse et détermination les revendications des familles des victimes de ce naufrage dont on dit que c'est le plus meurtrier de l'histoire maritime du monde. Toujours est-il que ses diatribes contre le gouvernement de Wade frappent les esprits au point que des partis politiques de l'opposition se le disputent.

Il y a de quoi en effet, car, au-delà d'être un tribun, un bon rhéteur aux arguments solides et cohérents, Idrissa Diallo inspire confiance en plus d'être un intellectuel. Bref, il dispose la panoplie du bon politicien, dans le vrai sens du terme. Celui qui met de côté ses propres intérêts au profit de la Cité. Finalement, c'est le parti socialiste qui finira par le décrocher. En octobre 2003, il prend officiellement la carte de membre Ps, et c'est le début d'une ascension fulgurante. En 2006, il est élu secrétaire général de la coordination communale de Dalifort. Ce qui lui ouvre grandement les portes du comité central du Parti socialiste.

En 2009, il réussit la prouesse de déloger Kansoumbaly Ndiaye, 1er vice-président du Sénat, ancien Ministre de l'Education nationale, de la mairie de Dalifort. Une autre porte s'ouvre à lui au sein du Ps : il est coopté en tant que membre du Bureau politique, le saint des saints. En juillet 2012, il est élu député sur la liste départementale de Pikine de Benno Bokk Yaakaar. Modèle de rigueur reconnu par ses administrés, il nous confiait, en 2012, ces mots dans le cadre d'un portrait : « Je veux incarner un nouveau type de député. Je ne veux pas qu'on me cite comme un député dormeur qui cautionne des décisions impopulaires. Je ne cautionnerai rien qui irait à l'encontre des intérêts du peuple ».