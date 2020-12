Sénégal: Distinction - Uba Sénégal remporte le prix de la meilleure banque digitale pour les startups

Uba Sénégal a remporté ce lundi 28 décembre, le prix de la meilleure banque digitale pour les startups. Ce prix est décerné par Helix, un cabinet international de conseil en stratégie, management et systèmes d'information basé à Dakar. Il a été créé dans le but d'accélérer le développement des organisations par le biais de la technologie comme élément fondamental minimisant les chalenges opérationnels et stratégiques.

« On a décerné ce prix à Uba Sénégal parce que l'expérience utilisateur, l'expérience client j'allais dire est une expérience extraordinaire en termes d'attente. Et la banque UBA nous donne ce dont on a besoin pour fonctionner comme on le veut. C'est vrai qu'il ya pas mal de banques, il ya beaucoup de compétition, il ya certaines banques beaucoup plus digitalisées que d'autres mais vraiment, le niveau de digitalisation à Uba Sénégal est assez consistant et c'est qui nous permet en tant que société de technologie, d'aller très vite et être capable d'atteindre les objectifs de performance dont nous avons besoin », a réagi Dr Amadou Fall, Ceo de Helix. Il a confié que cette mouvance de digitalisation au niveau des banques sénégalaises est entrain de se construire, est entrain de se faire dans l'écosystème bancaire au Sénégal.

Toutes les banques n'ont pas le même niveau d'engagement en termes de digitalisation. Certaines banques sont beaucoup plus avancées, certaines banques sont beaucoup plus engagées que d'autres, certaines banques ont beaucoup plus de moyens à mettre dans cet effort de digitalisation. Mais les banques sont conscientes que c'est la voie qu'il faut emprunter, on ne plus rester dans le système classique.

«Nous sommes très satisfaits aujourd'hui de recevoir le prix sanctionnant la meilleure banque digitale qui supporte les startups. C'est un prix qui nous fait plaisir dans la mesure où aujourd'hui ça renforce la stratégie de Uba qui consiste à pénétrer le marché, à supporter les fintechs surtout à développer la transformation digitale. Nous allons continuer à travailler pour faire plus et mieux et être leader sur la banque digitale », a ajouté la Direction de Uba Sénégal.

Uba est leader sur tous les segments du marché : cartes prépayées, cartes de débit, e-money, monnaie électronique, paiement digital. « Nous sommes en avance mais n'empêche, nous allons mettre en place des stratégies et des plans d'action qui nous permettrons de renforcer cette avance et de pouvoir intégrer tous ces fintechs, startups qui veulent travailler avec nous. Et le plus important est que le client soit satisfait et que nos produits et services soient accessible à tout le monde », a souligné la direction de la banque.