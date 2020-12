Sénégal: Lutte contre le coronavirus - La Der/Fj remet 10 millions de masques au secteur de l'éducation

La Délégation générale à l'entreprenariat rapide pour les femmes et des jeunes (De/Fj) a procédé hier à la remise de 10 millions de masques à trois départements ministériels à savoir le ministère de l'éducation nationale, le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la formation professionnelle. Ces lots de masques barrières, entièrement confectionnés par des sénégalais, sont financés à hauteur de 3 milliards de francs Cfa et offerts aux secteurs précités par le chef de l'Etat Macky Sall.

« La Délégation générale à l'entreprenariat rapide pour les femmes et des jeunes (De/Fj) a produit 10 millions de masques avec l'effort de tous les tailleurs du Sénégal (entre 7000 et 8000 tailleurs) sur l'ensemble du territoire sénégalais », dit d'emblée le Délégué général de la Der/Fj qui procédait hier, à Diamniadio, à la remise de ces masques aux ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle.

Selon Papa Amadou Sarr, le président de la République a, à travers ce projet, injecté 3 milliards de francs Cfa dans le secteur de la couture pour la confection de ces 10 millions de masques qui sont offerts aux différents ministères ciblés.

« En 4 mois, les artisans ont confectionné 10 millions de masques qui vont servir à protéger les élèves, les étudiants dans les écoles, universités et instituts de formation professionnelle du Sénégal », indique le Délégué général. Lequel ajoute qu'au-delà de l'objectif de protéger les acteurs des différents secteurs ciblés contre le coronavirus, ce projet initié par le président Macky Sall par l'entreprise de la Der/Fj, a permis à ces artisans de continuer leurs activités et de sauvegarder ainsi des milliers d'emplois dans le contexte de la Covid-19.

Pour sa part, le ministre de l'éducation national qui s'est prononcé au nom de ces collègues de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, s'est réjoui de « cette belle initiative pour l'école sénégalaise, les universités sénégalaises » dans un cadre « purement sénégalais matérialisé par le Made in Senegal ».

Pour Mamadou Talla, « le produit et le consommer local » devient « une réalité » grâce à cet acte de haute facture de la Der/Fj qui a encore démontré l'expertise de nos artisans. « Au nom de mes collègues de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, tout le secteur de l'éducation remercie le président de la République », déclare M. Talla.

Qui soutient dans la foulée qu'à partir de l'école, commence la sensibilisation et que chaque jeune qui rentre dans son quartier puisse donner la bonne parole, expliquer et conscientiser parce qu'aujourd'hui, dit-il, la bataille doit être communautaire.