Congo-Brazzaville: Fête de Noël - Le CCE offre un repas d'amitié aux enfants de Louessi

Pour la troisième fois consécutive, le Cercle culturel pour enfants (CCE) a organisé, le 26 décembre, le quart de Noêl à son nouveau siège situé à Louessi dans le 3e arrondissement Tié-Tié.

Près de cent cinquante enfants ont pris part au quart de Noël avec au programme les chants, les poèmes, le théâtre, les contes et les animations diverses exécutés. Cette activité s'est réalisée grâce à l'appui de l'association Pinc constituée des femmes expatriées vivant à Pointe-Noire.

Elle a tenu à ce que ces réjouissances aient un éclat particulier. Ainsi, une trentaine d'enfants abonnés à la bibliothèque du CCE ont reçu peu avant Noël des kits composés de blocs-notes, de brosses à dent, de dentifrices, de savonnettes et de chips. Lors de la Noël, cette association a offert à cinquante enfants démunis vivant à Louessi quasiment les mêmes kits pour le plus grand bonheur des bénéficiaires et de leurs parents.

Un jeu-concours de danse, de chant et des questions de culture générale a également agrémenté la cérémonie sanctionnée à la fin par des récompenses remises aux enfants méritants. L'adjoint du chef de zone de Louessi a loué l'initiative du CCE qui, a-t-il dit, mérite les encouragements et le soutien. Le repas de fraternité et d'amitié a été servi aux enfants et aux invités à la fin du quart de Noël.