Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Le Club 2002-PUR pour la candidature du chef de l'Etat

Réunis en assemblée générale élective les 26 et 27 décembre à Brazzaville, les cadres et militants du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR) des arrondissements 4 Moungali et 8 Madibou, ont appelé le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à faire acte de candidature au scrutin présidentiel de mars 2021.

« Nous, membres du Club 2002-PUR de Moungali et de Madibou, réunis en assemblée générale élective, appelons très respectivement monsieur le président de la République à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2021, lui assurons notre soutien indéfectible ... », ont-ils déclaré.

Les membres du Club 2002-PUR de Madibou ont organisé une collecte de fonds en marge de l'assemblée générale en présence du secrétaire général du parti, Juste Désiré Mondélé. Le but étant de contribuer à la caution relative au dépôt de candidature du chef de l'Etat. « Nous avons été instruits par le révérend pasteur Wilfrid N'Guesso pour que le Club 2002-PUR, qui a choisi son candidat, puisse faire une contribution pour la caution de sa candidature. L'acte que nous posons aujourd'hui a été déjà posé à Pointe-Noire et je demande aux présidents de tous les départements de notre parti de ne pas attendre des assemblées générales pour commencer les collectes », a lancé Juste Désiré Mondélé.

S'agissant des assemblées générales, à Moungali, les délégués ont renouvelé leur confiance au président sortant, Jasmin Fernand Gatabantou, qui a rempilé pour un troisième mandat. Il présidera, en effet, aux destinées d'un bureau de onze membres. Les participants, réunis sous la direction du délégué national, Tony Abraham Osseté, ont, par ailleurs, mis en place une commission de contrôle et d'évaluation de trois membres.

A Madibou, dans le 8e arrondissement de Brazzaville, les représentants des onze quartiers ont reconduit Hermann Mayouma à la tête d'un bureau de onze membres. Le poste de secrétaire général a été confié à Rodrigue Loubouka. Composée de trois membres, la commission de contrôle et d'évaluation est présidée par Bienvenu Ngatoukoulou Samba. Délégué national dans cet arrondissement, Dieudonné Kouloukiabanga a rappelé aux nouveaux promus les attentes du parti.

Des priorités

Les bureaux des deux arrondissements ont reçu, entre autres missions, de poursuivre la restructuration et la campagne d'adhésion dans les quartiers, zones et blocs ; participer activement aux opérations de révision des listes électorales ; se mettre en ordre de bataille pour l'élection présidentielle de mars 2021, maintenir le contact permanent avec leurs structures de base. Des missions que Hermann Mayouma et Jasmin Fernand Gatabantou se sont engagés à mener à bien tout au long de leur mandat.

« Vous devez veiller à l'enrôlement des nouveaux votants, c'est-à-dire des jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans et à ce que toute la population soit inscrite sur les listes électorales ainsi qu'à faire que chacun soit doté d'une pièce d'identité. Nous voulons faire le plein des voix pour le candidat de la majorité présidentielle ... », a exhorté Juste Désiré Mondélé.