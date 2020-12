Congo-Kinshasa: Conférence des gouverneurs - Les neuf suggestions de Gentiny Ngobila

En qualité du président du collectif des gouverneurs de province, le numéro un de la ville-province de Kinshasa a formulé ces recommandations à développer pendant les travaux.

Prenant la parole au nom de ses collègues gouverneurs à l'ouverture de la septième session de la conférence des gouverneurs à Kinshasa, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila, a suggéré à ses pairs que la tenue trimestrielle et rotative de la conférence des gouverneurs de province se déroule dans le respect scrupuleux des dispositions légales. Le numéro 1 de Kinshasa a sollicité également des autres gouverneurs le rétablissement de l'ordre institutionnel légal dans les provinces où les gouverneurs ont été irrégulièrement et illégalement demis de leurs fonctions.

L'effectivité de la retenue de la rétrocession à la source

Gentiny Ngobila appelle également ses pairs gouverneurs à travailler en vue de rendre effective la retenue à la source sur les recettes à caractère national les frais de fonctionnement des institutions provinciales. Aussi attend-il d'eux de poser des préalables en vue de rendre effectif le fonctionnement de la caisse nationale de péréquation tout en revisitant son mode de fonctionnement qui fait de cet établissement public juge et gestionnaire des projets et des programmes d'investissements publics en province.

Les gouverneurs sont appelés à compléter l'article 42 de la Loi 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces en y insérant un quatrième et dernier alinéa relatif au moratoire formulé en ces termes : « Il ne peut être présenté de motion de défiance contre un membre du gouvernement provincial ou de censure contre le gouvernement provincial avant dix- huit mois depuis leur investiture ». Et d'appeler les gouverneur à veiller à la mise en application effective des dispositions des articles 19, 138, 146, 147, 198 de la Constitution et 39, 41 et 42 de la Loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces sur l'exercice obligatoire et préalable des moyens d'information et de contrôle parlementaire avant toute initiative de motion.

Parmi ces recommandations, Gentiny Ngobila a également appeler ses collègues à réfléchir en vue de faciliter le paiement régulier des frais de fonctionnement des Assemblées provinciales et de rendre égalitaires les émoluments des députés provinciaux de la République ainsi que la mise en œuvre efficiente des allocations aux provinces sur les lignes budgétaires pour les investissements principalement dans le secteur des infrastructures ainsi que la diversification de l'économie nationale. Mais Gentiny Ngobila a dit attendre également de ces travaux de Kinshasa de rendre effective la décentralisation conformément à la Constitution, en réduisant les services et les prérogatives au niveau du pouvoir central. Le gouverneur de la capitale congolaise a, enfin, invité ses collègues gouverneurs à mutualiser les efforts afin de bâtir une gouvernance des provinces adaptée à l'environnement actuel du pays d'une part et d'implémenter une vision et des orientations nécessaires pour relever les défis de la refondation du pays sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'autre part.