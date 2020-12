Madagascar: Commissariat Analamahitsy - Des caméras de surveillance en renfort

Le commissariat d'Analamahintsy accueil un centre de vidéosurveillance. Un dispositif qui devrait renforcer la lutte contre l'insécurité.

Un Centre d'information et de commandement. C'est la dénomination de l'entité mise en place au commissariat de police d'Analamahitsy, samedi. Il s'agit d'un centre de vidéosurveillance qui regroupe et analyse les vidéos captées par différentes caméras de surveillance installées à Analamahitsy et ses environs.

Les technologies de l'information et de la communication vont optimiser la lutte contre l'insécurité, et c'est l'objectif du centre installé au commissariat d'Analamahitsy, explique le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianarison, ministre de la Sécurité publique. Vulgariser l'e-sécurité, ajoute-t-il, figure dans la politique générale de l'État (PGE), dans la lutte contre l'insécurité urbaine.

Les dispositifs de vidéosurveillance devraient renforcer la rapidité d'intervention des forces de l'ordre. Améliorer le temps de réactivité des Forces de défense et de sécurité (FDS), lors des actes de banditisme est, en effet, une consigne du président de la République. Outre la lutte contre l'insécurité, le centre d'information et de commandement d'Analamahitsy devra appuyer les agents sur terrain à fluidifier la circulation sur l'axe Ankorondrano, Ivandry et Analamahitsy.

Efficacité

L'inauguration du Centre d'Analamahitsy, samedi, a aussi été l'occasion d'essayer un dispositif radio d'une portée nationale, qui sera mis à disposition de la police nationale. Un moyen d'améliorer la transmission des ordres et consignes entre le commandement et les éléments sur terrain. « C'est un système relativement simple, mais très efficace », soutient le ministre Fanomezantsoa Randrianarison.

Pour l'heure, à part le commissariat d'Analamahitsy, la direction générale de la police nationale, à Anosy, et le commissariat central de Tsaralalàna disposent d'un Centre d'information et de commandement. L'objectif à moyen terme est de doter tous les commissariats d'Antananarivo d'un centre de vidéosurveillance et, au final, toutes les directions régionales de Sécurité publique.