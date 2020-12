Madagascar: Ambovombe - Une poussée de diarrhée fait deux morts

Des maux de ventre et des vomissements. Les symptômes de la maladie touchent presque toutes les tranches d'âge. Une enquête serait en cours pour déterminer la cause de la maladie.

DIX personnes dans le fokontany de Bekopiky, commune d'Andalatanosy, ont été victimes de diarrhées et de vomissements. Deux d'entre elles auraient succombé suite à des complications, samedi dernier. « La diarrhée a touché de nombreuses personnes surtout celles qui sont en état de vulnérabilité à cause de la famine. Dans la commune Andalatanosy comme dans d'autres communes comme Tsihombe ou Anjapaly, toutes tranches d'âges sont concernées », indique une source locale. Selon ses explications, l'inaccessibilité à l'eau potable par certains habitants fait partie des causes de cette maladie. « Dans la commune de Tsihombe, la population récupère de l'eau dans des puits se trouvant à des mètres de profondeur. C'est une eau à forte salinité », souligne la source. Les habitants alertent les autorités face à cette situation.

Prise en charge

Une enquête serait en cours afin de déterminer la cause probable de ces cas de diarrhées. L'autorité sanitaire est en train de collecter les données nécessaires pour trouver l'origine de cette maladie. La cause probable serait entre autres, la présence de flaques d'eau insalubre et contaminée. « Comme chaque année, après une petite averse dans quelques parties, plusieurs personnes sont atteintes de diarrhée après avoir utilisé l'eau restante. Aucune preuve n'a étayé cette théorie. Mais jusqu'à présent, nous en sommes toujours à la collecte de données », explique une source.

Les malades ont été pris en charge depuis le samedi au niveau du CSB. L'autorité sanitaire a apporté des médicaments et les soins nécessaires pour ces malades depuis samedi. Alors que la zone se situe à 84 km d'Ambovombe Androy. Il faut trois heures de trajet pour apporter les médicaments et prises en charge adéquats.