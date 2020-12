Madagascar: Education non formelle - Des « Mpanazava » leaders pour Atsimo-Andrefana

Une formation de cinq jours pour les Éclaireuses de Madagascar. Leur mouvement s'est créé au sein de l'Église protestante FJKM à Madagascar.

Depuis samedi, des Éclaireuses ou « Mpanazava » de 12 à 15 ans se regroupent en camp à Toliara. Des thèmes portant sur le leadership, la gestion des risques, la gestion et conduite des réunions, la gestion financière ou le développement personnel et de confiance en soi, leur sont partagés.

Des « Mpanazava » représentantes des districts de la région Atsimo-Andrefana font également partie de cette promotion, baptisée « Défi ». « C'est un nouveau défi qui attend les Mpanazava suite au passage de la pandémie dans la Grande île. La formation de ces jeunes filles est appelée « Tsimoka » ou « première pousse », car ce sont des jeunes qui commencent à affronter la vie en tant que personne responsable. Elles seront capables de mener des actions de sensibilisation et d'éducation non formelle sur terrain et dans les camps des jeunes » explique la formatrice, Haingo Mimosa.

Méthodes

La violence basée sur les genres, par exemple, est une lutte qui a déjà commencé et qui continue pour les éclaireuses. Une lutte qui a pour but de protéger les enfants et la jeune génération montante. « Les éclaireuses étant édifiées pour un meilleur-être, du point de vue moral, spirituel, social tout en ayant de la valeur, contribuent grandement à la lutte contre la violence basée sur les genres. Il s'agit de dénoncer les cas d'abus et de violence, de prendre soin des victimes mais surtout, nous restons persuadées que la meilleure arme reste la prévention. Et c'est un travail d'éducation de fond que nous menons au quotidien par le biais des éducateurs au pair ou par la création de ce que nous appelons un « safe space » pour les jeunes ou tout simplement pour son prochain», détaille Elinoro Rakotomalala, présidente nationale des « Mpanazava » à Madagascar, qui a fait le déplacement à Toliara.

Des formations parallèles se déroulent dans cinq autres synodes. On compte près de 50 000 éclaireuses actuellement dans tout le pays. Le mouvement fêtera l'année prochaine ses 80 années d'existence.