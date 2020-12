Gabon: Lambaréné - Le trafic des poids-lourds détruit les routes de la ville

La ville du Grand Blanc, Lambaréné, capitale provinciale de la province du Moyen-Ogooué, voit le trafic et le nombre de poids lourds se multiplier chaque jour. Les routes de certains quartiers, hormis la nationale, seraient devenu des pistes régulières de ces poids lourds pour "leurs escales". Un trafic qui abîmerait la chaussée et inquiète les habitants de cette "belle petite ville".

L'état actuel de la chaussée de certains quartiers de la ville de Lambaréné est déplorable. Crevassées, trous de plusieurs centimètres de profondeur, pire en largeur dans certaines zones. C'est une situation qui inquiète grandement les populations de cette petite ville. Les poids lourds sont de plus en plus nombreux à passer dans l'agglomération des deux arrondissements qui font cette commune.

Par constat, de Moussamougou, un quartier situé à quelques encablures de l'entrée de la ville, jusqu'à l'aéroport de Lambaréné, pas un seul kilomètre ne pourrait être parcouru sans qu'on danse sur un fossé. Ce serait majoritairement les poids lourds, dont certains habitants disent avoir constaté ces dernières années « l'augmentation régulière du trafic ». « Il y a beaucoup de poids lourds qui circulent chaque jour devant nous sans cesse. Certains viennent même encore détruire ce qui est déjà détruit par eux, et le crevasse prend de l'ampleur... », témoigne monsieur J.

Une situation encore plus déplorable dans les quartiers qui abritent de grandes entreprises de la région. Vers le lieudit Débarcadère d'Isaac par exemple, dans le deuxième arrondissement, le carrefour partageant trois sens est devenu « une piscine de bain de roues » lors des pluies, ceci dû au grand creux qui s'est créé, inquiétant ainsi les populations. « Une chaussée programmée pour un certain nombre de poids lourds par jour ne l'est pas pour le double ou le triple. Voilà une société industrielle qui, non seulement polue l'environnement, mais également contribue à la destruction de cette route qu'on a jamais connu dans cet état. Hormis celà, un point d'escale et de chargement des camions citernes est venu s'ajouter au même endroit ; comment ne pas être inquiet ?! », exprime un notable de la ville sur un ton colérique.

Le passage répété de ces poids lourds pourrait provoquer l'effondrement des cavités. C'est pourquoi il serait nécessaire pour les autorités désireuses du bien être de leur ville, de véritablement faire le travail qui leur revient.

S'agissant de la signalétique !

À ce sujet, l'absence de la signalétique est bien plus visible que les panneaux renversés à même le sol. De nombreux usagers de la route estiment qu'il faudrait renforcer la signalétique pour éviter que les poids lourds s'enfoncent dans des petites routes. Les fonctionnaires de la municipalité ne sont certainement pas soucieux de cette affaire qui taraude les consciences des particuliers de ces tronçons.

Les routes seraient par ailleurs plus vulnérables lorsqu'elles doivent supporter un trafic bien supérieur à celui pour lequel elles ont été conçues. Une affaire beaucoup plus inquiétante pour les populations de la ville du Grand Blanc, qui devrait alerter les autorités locales afin de pouvoir garantir la paix et la sécurité des habitants, et de faire rayonner ce joyau touristique.

INOE

