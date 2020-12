Angola: Foot/D1 - La reprise du championnat avec de nouvelles mesures

Luanda — Après neuf mois sans football officiel, avec des stades «abandonnés» et des athlètes confinés, à cause du Covid-19, l'Angola a assisté, ce week-end, au retour du championnat national de football de la première division (Girabola 2020/2021), en respectant de mesures de biosécurité strictes.

Pour préserver la bonne santé, la Fédération angolaise de football (FAF) a introduit des innovations dans la compétition, en mettant l'accent sur la figure de l'officiel de Covid, un citoyen ayant des connaissances médicales chargé de faire appliquer, dans chaque stade/match, toutes les réglementations sanitaires concernant l'activité sportive.

Il rejoint l'équipe des officiels d'un match, plus précisément celle des arbitres et commissaire du match, dont la performance ne diffère que peu ou rien de celle observée dans les compétitions organisées par la Confédération africaine de football (CAF).

Cet officiel commence sa tâche deux jours à l'avance, et doit rassembler, analyser et certifier auprès de l'instance dirigeante de l'événement, toute la documentation des parties impliquées, y compris de celle de l'équipe d'arbitrage et des membres des délégations de clubs.

