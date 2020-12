Angola: Le ministre de la Défense regrette la mort du lieutenant-général Manuel Faustino Lourenço

Luanda — Le ministre de la Défense nationale, des anciens combattants et vétérans de la patrie, João Ernesto dos Santos, a exprimé lundi sa profonde consternation face au décès du lieutenant-général Manuel Diogo Faustino Lourenço, survenu le 25 de ce mois, des suites de maladie.

Dans une note de condoléances, parvenue à l'Angop, le gouvernant souligne que l'illustre disparu était un combattant qui s'est très tôt consacré à la lutte pour la conquête et la préservation de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et de la paix, en assumant diverses fonctions, notamment celle vice-gouverneur de la province de Lunda Sul.

«En ce moment de douleur et de deuil, au nom du ministère de la Défense nationale, des anciens combattants et vétérans de la patrie, je présente à la Caisse de sécurité sociale des Forces armées angolaises (FAA) et à la famille endeuillée mes condoléances les plus attristées pour cet événement malheureux », lit-on dans le document.

