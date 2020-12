Madagascar: Dégâts de Chalane - Huit centres d'exploitation de la Jirama endommagés

La dépression tropicale Chalane a fait des dégâts sur les centres d'exploitation et le réseau de distribution d'électricité de la Jirama.

Plusieurs coupures d'électricité ont été observées durant le weekend dernier, dans plusieurs régions de Madagascar. La Jirama a publié un bilan, indiquant d'importants dégâts du passage de la dépression tropicale Chalane.

Certains quartiers étaient déjà victimes de coupures d'électricité, même sans mauvais temps. Le weekend dernier, les usagers s'attendaient déjà à des coupures. Selon les informations fournies par la Jirama, les réseaux électriques n'ont pas été épargnés par la dépression tropicale. « C'est la raison des coupures d'électricité ayant survenu dans plusieurs localités. Le dernier rapport établi par les Directions interrégionales de la Jirama touchées par Chalane fait état de huit centres d'exploitations endommagés », a communiqué la société d'Etat.

En effet, plusieurs coupures ont été signalées dans la Capitale, et également à Toamasina et sur les autres zones du littoral Est. Certes, les pannes n'étaient pas toutes liées au mauvais temps. Samedi dernier, la Jirama a annoncé la rupture d'une ligne de départ électrique, qui a engendré des coupures à Ankadimbahoaka, Soanierana, Namontana, Miandrarivo, Ambanidia et Ambatoroka. D'autres anomalies sur le réseau d'alimentation ont été signalées, causant des coupures à Mandroseza, Ambohitsoa, Androndrakely, Ankadimbahoaka, Tanjombato, Andoharanofotsy, Bevalala, Soavina et Malaho. D'autres zones ont été touchées par ces pannes. Dimanche, la situation s'est empirée, à cause du mauvais temps qui a endommagé les supports électriques et les réseaux d'alimentation.

Interventions rapides. Après le passage de la dépression tropicale, c'était la course contre la montre pour l'équipe de la Jirama, pour réparer les dégâts. Hier, dans l'après-midi, six centres d'exploitations sur les huit endommagés ont déjà été remis à 100%, à savoir Toamasina, Soanierana Ivongo, Foulpointe, Sainte Marie, Vatomandry et Moramanga. « Pour le cas d'Ambodiatafana, 6 poteaux moyenne tension sont à terre et l'équipe de Toamasina est déjà sur route pour les remettre en service ce jour-même. Pour Ambatondrazaka, le remplacement d'un poteau moyenne tension à terre est prévu ce matin.

Pour Toamasina, l'isolement du poste de l'hôpital manara-penitra a été nécessaire du fait de l'inondation de ce premier. Une équipe a été déployée sur site pour nettoyer et sécher le poste avant la remise en service », a indiqué la Jirama. En tout, un poste transformateur a été inondé, 15 poteaux de 12m et 28 poteaux de 9m ont été coupés et tombés à terre pour les régions. Ces poteaux ont été, soit réimplantés, soit remplacés, d'après les informations. Tous les dégâts occasionnés par Chalane seront réparés en totalité ce jour, d'après le communiqué diffusé, hier, par les responsables auprès de la société d'eau et d'électricité.