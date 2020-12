Madagascar: Lu pour vous - Higgins mène l'enquête de J.B. Livingstone

« Higgins connaissait tous les chemins de cette forêt épaisse du Gloucestershire où personne n'osait plus s'aventurer. Son adolescence en Orient lui avait permis de maîtriser la peur. En approchant d'un des plus hauts chênes, que les bûcherons avaient surnommé « le juge éternel », il crut voir un étrange spectacle. Il fit quelques pas. Higgins n'était pas victime d'une hallucination. A l'une des branches puissantes de l'arbre était bien accroché une corde. Au bout de laquelle se balançait très lentement un pendu. »

On apprécie les vieilles enquêtes de l'ex-inspecteur Higgins, celles qui ont d'abord été écrites sous le pseudonyme de J.B. Livingstone dans les années 80 -90, avant que l'auteur décide de les republier sous le nom de Christian Jacq depuis 2011. Ces dernières sont réécrites afin de les moderniser, introduisant des ordinateurs, des portables et des techniques scientifiques de pointe dans les enquêtes. Mais moi, ce que j'aime, ce sont les enquêtes d'origine, celles qu'Higgins résout grâce à son carnet noir et son crayon en bois. Aidé de son acolyte Scott Marlow, qui ne sert pas à grand chose la plupart du temps, si ce n'est à faire honneur à la cuisine roborative de Mary, la gouvernante d'Higgins, l'ex-inspecteur parvient toujours à connaître le nom du criminel, même lorsque l'intrigue est des plus tortueuses.

Ici, le crime a lieu à deux pas de chez lui, il trouve en effet un cadavre alors qu'il effectue sa promenade quotidienne en forêt. Le suicide est probable mais bien entendu, la vérité est toujours plus complexe qu'on ne le croit. Dans ce volume, on contemple un Scott Marlow qui ne fait que manger, se plaindre de ses pieds, de sa gorge ou de son estomac et tenter par tous les moyens de retourner s'installer au chaud avec si possible un bon verre d'alcool à portée de main, un bel exemple de tire au flanc ! Higgins est donc seul sur ce coup-là et l'enquête va être vraiment compliquée, tous les protagonistes semblent avoir des choses à cacher. Une enquête comme on les aime, où seul le cerveau d'Higgins et sa manie de tout noter sur son carnet permettront de résoudre le mystère.