Madagascar: Sénat - Rivo Rakotovao prêt à passer le flambeau

La rencontre entre Issa Sanogo et Rivo Rakotovao ressemblait plus à une visite d'adieu que de courtoisie.

Un mois enfin presque, après la présentation de ses lettres de cabinet, le Coordonnateur Résident des Nations Unies à Madagascar Issa Sanogo a effectué, hier, une visite de courtoisie auprès du président du Sénat, Rivo Rakotovao. La continuité et le raffermissement de la coopération entre les deux parties étaient au centre de la rencontre. Le diplomate onusien souligne que « les Nations Unies sont toujours aux côtés des dirigeants et du peuple malgache pour les accompagner dans l'instauration d'un climat d'apaisement et de collaboration afin d'atteindre les objectifs de développement et définir les véritables priorités du pays ».

Continuité. Tout en rappelant que Madagascar est membre à part entière des Nations Unies, le numéro Un de la Chambre haute renchérit qu' « il ne peut y avoir de développement durable sans un climat d'apaisement tout aussi durable ». Interrogé par les journalistes sur la question de la continuité au niveau du Sénat, Rivo Rakotovao de répondre que « beaucoup a été fait et que pas mal de travail reste également à faire ». Et d'ajouter qu'il appartient à ceux qui vont prendre la relève de les continuer ou pas. Une manière pour le président sortant de signifier implicitement, à quelques jours de son départ d'Anosikeky, qu'il est prêt à passer le flambeau à son futur successeur, non sans ajouter que « personne ne peut prétendre s'occuper tout seul du pays ».