Madagascar: Nuit de la Saint-Sylvestre - Johane, Jazz Mmc et Tovo j'Hay sous le même diapason

Jazz Mmc, Johane et Tovo j'Hay célèbreront les 20 ans de Karibotel au domaine Manerinerina Ambohibao.

Trois genres pour trois générations. Rien de mieux pour accueillir la nouvelle année. Pour Karibotel, la joie se multiplie par deux car le groupe soufflera également ses 20 bougies avec Johane, Jazz Mmc et Tovo j'Hay.

J-2 et 2020 sonnera sa dernière heure. Pour accueillir l'année 2021 comme il se doit, les soirées sont multiples un peu partout à Madagascar. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, Karibotel célébrera son vingtième anniversaire en grandes pompes.

Trois ambiances pour les trois établissements. Le Karibotel Domaine Manerinerina Ambohibao concocte une soirée live et un grand buffet. Une affiche alléchante met en vedette Jazz Mmc, Johane et Tovo j'Hay. Trois chanteurs qui englobent les jeunes de 7 à 77 ans avec au moins une bonne vingtaine de titres chacun. Solo duo, trio, rien ne sera laissé au hasard. Tovo j'Hay pour sa part, promet les incontournables de son répertoire. Le crooner sillonnera par ailleurs ses sept albums tout en donnant un avant-goût de la célébration de ses 20 ans de scène.

Coqueluche des jeunes actuelle, Johane n'est pas en reste, la jeune femme y chantera également ses succès comme « Ho iray », « Sarobidy », « Feno Fitia ». Bien connu autant pour son talent de danseur que chanteur, c'est en qualité de metteur d'ambiance que Jazz Mmc enflammera la scène et la grande piste. Il reprendra évidemment les « Vady Be », « Baby darling », « Foko tsary niova » et les incontournables comme « Anao tiako », « Nandea » et « Ataova ». Avec Teejay Jerry derrière les platines, l'ambiance est prometteuse, d'autant plus que le Dj et Jazz Mmc ont déjà travaillé ensemble sur « Ty we raha zegny ».

Groupe Fitia. Du côté de Karibotel Analakely, c'est un tout autre registre qui démarrera 2021. Au programme, le groupe Fitia. Selon le leader du groupe, ce sera dans l'allégresse de la célébration, de la louange et de l'adoration que les convives accueilleront la nouvelle année. Pour plonger en 2021 du bon pied, il n'y a rien de mieux que d'écrire cette nouvelle page en rendant gloire au Seigneur et en se remettant à lui surtout avec la terrible année qui vient de s'écouler.

A mentionner toutefois que les trois Karibotel Analakely, Ambohibao et Ranomafana proposent un grand buffet qui fait la notoriété de l'hôtel. Entre autres, feu de camp, photo booth, coin bar, effets spéciaux, mais aussi des jeux avec divers lots à gagner attendront le public.