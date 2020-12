Madagascar: Serge Zafimahova - Expulsé de son domicile à Amboditsiry

Serge Zafimahova a quitté son ancien domicile

La présence massive des éléments de la gendarmerie a attiré l'attention des habitants du quartier d'Amboditsiry, hier.

Hier, tôt dans la matinée, l'information a circulé comme une traînée de poudre dans le milieu de la presse. Tout s'est passé du côté d'Amboditsiry, dans l'arrondissement 5 de la capitale où Serge Zafimahova, un médiatique analyste politique, a élu domicile depuis 23 ans. Ce dernier a fait l'objet d'une expulsion de son domicile dans ce quartier et a été sommé de quitter les lieux durant la matinée. On lui reproche d'occuper le domaine « sans droit ni titre ».

Résistance. Très tôt, un huissier de justice a débarqué dans le domicile de ce proche de l'ancien président Albert Zafy pour exécuter une assignation d'expulsion en date du 24 décembre dernier, la veille de Noël. Ce dernier n'a montré aucune forme de résistance et s'est vite exécuté devant une présence massive d'éléments de la gendarmerie sur les lieux qui a été remarquable pour les riverains, qui se sont vite rassemblés devant le portail du domaine de plusieurs milliers de mètres carrés.

Bien. Serge Zafimahova a commencé à occuper le domaine à Amboditsiry depuis 1997, a-t-on indiqué. Une occupation qui lui aurait été possible grâce à l'ancien premier ministre Francisque Ravony. Ce dernier aurait eu des dettes envers un certain B.T., un ressortissant français, et les deux parties se seraient convenues à les régler à partir de ce bien immobilier à Amboditsiry. Serge Zafimahova serait alors autorisé par le célèbre avocat à y élire domicile moyennant un loyer. Un dû qu'il aurait alors payé, a-t-on indiqué, dans une caisse de dépôt et de consignation.

Actions judiciaires. Pourtant, depuis 2014, le camp de B.T. a commencé à bousculer le dossier pour avoir la mainmise sur le bien à Amboditsiry. Ceci a coïncidé avec l'arrivée d'un ancien général en retraite, et ancien ministre, qui serait devenu le représentant du clan B.T. dans cette affaire. Et les actions judiciaires s'enchaînent entre les deux camps, notamment l'occupant Serge Zafimahova et celui de B.T. La tension est alors à son comble lorsque l'affaire apparaît en pénal. Deux plaintes au niveau du pôle anti-corruption ont été déposées en 2019 et en cette année 2020. L'affaire se complique.

Instance. La bataille devient alors judiciaire et les procédures deviennent les armes à disposition de chaque camp. A chaque coup, en provenance du camp de B.T., celui de Serge Zafimahova décide de contre-attaquer. Une audience serait prévue le 26 janvier prochain pour cette affaire et le général en retraite, qui représente alors le clan B.T., a été assigné à cet effet. L'affaire est toujours en cours au niveau des instances judiciaires mais l'expulsion est intervenue au grand dam de Serge Zafimahova. Ce dernier, maintes fois sollicité hier, a refusé tout commentaire sur le dossier. Quoiqu'il en soit, certains observateurs soupçonnent un dessous politique derrière cette affaire concernant Serge Zafimahova. Une affaire qui promet tout rebondissement.