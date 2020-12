Madagascar: Transport routier - Contrôle des taxis-brousses aux gares Maki et Fasan'ny Karana

Une dizaine d'accidents ont déjà été enregistré durant ce mois de décembre sur les routes nationales.

Les voyages vers les régions et les grandes villes s'intensifient généralement durant les vacances de Noël. Aussi, pour limiter ou réduire le nombre d'accidents de la route, la direction générale de la sécurité routière (DGSR) et l'agence des Transports Terrestres (ATT) lancent une opération de contrôle des taxis-brousses dans les gares Maki Andohatapenaka et Fasan'ny Karana mais aussi sur les routes. Chaque véhicule de transport fait l'objet d'un contrôle technique ciblant la qualité des freins, des roues, des éclairages, de la direction et du moteur du 23 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.

La DGSR prévient tous les conducteurs et propriétaires de véhicules que si des défaillances devaient être constatées lors du contrôle, le véhicule ne pourra repartir que lorsque le problème aura été résolu sur place. Et encore, si le véhicule devait montrer plusieurs problèmes techniques, le papier sera retiré et la voiture jugée inapte. Dans ce cas-là, il faudra passer une « contre-visite » après toutes les réparations avant de pouvoir reprendre la route.

A noter que ce type d'opération est lancé dès que le trafic sur les routes nationales est important, surtout en période de vacances, car les accidents de la route ont tendance à s'aggraver durant ces périodes. Les propriétaires et les conducteurs des véhicules de transport sont donc vivement invités à toujours entretenir leurs voitures.

Rappelons également que certaines routes sont glissantes en ce moment en raison de la densité de la pluie due au passage de la dépression tropicale Chalane. Tous les chauffeurs doivent donc redoubler de prudence sur les routes.