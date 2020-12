Algérie: Développement dans les zones d'ombre - Le Gouvernement traitera les déséquilibres

Mascara — Le Gouvernement poursuit le traitement des déséquilibres en matière de développement pour améliorer les conditions de vie des populations des zones d'ombre, a affirmé lundi à partir de Mascara le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.

"Le Gouvernement œuvre, en coordination avec tous les secteurs, à opérer un développement dans les zones d'ombre à travers la prise en charge des préoccupations de leurs habitants en consacrant un grand nombre d'aides à l'habitat rural et de lotissements d'habitation", a déclaré le ministre à la presse en marge de sa visite dans la wilaya.

M. Nasri a souligné également que de grands efforts sont déployés en matière d'aménagement urbain, de raccordement aux réseaux d'eau potable, d'assainissement, de gaz naturel et de réalisation de structures éducatives, sanitaires, sécuritaires, administratives et autres opérations profitant aux habitants de ces zones.

Le secteur de l'Habitat, a-t-il indiqué, a enregistré en 2020 d'importantes réalisations, signalant qu'il a été réalisé et attribué un nombre considérable de logements toutes formules confondues, notamment à travers la création de cités et de groupements d'habitat disposant de toutes les commodités de vie décente, "bien que cette année a été exceptionnelle en raison de la pandémie de la Covid-19 qui a fortement impacté toutes les activités et les secteurs en Algérie, à l'instar du monde entier".

Le ministre a, d'autre part, indiqué que son département ministériel œuvre à lever les entraves qui freinent un nombre de projets et sont à l'origine de leur arrêt, dont à titre d'exemple le logement promotionnel aidé, et trouver des solutions intelligentes suivant les textes de loi, pour permettre aux citoyens d'avoir leurs logements et d'éviter tout contentieux.

Kamel Nasri a rassuré, à l'occasion, ceux qui ont introduit des recours, notamment ceux n'ayant versé aucun apport financier, que l'étude des dossiers de demandeurs de logements location-vente se fera durant l'année 2021 et englobera une enquête et la consultation du fichier national du logement et différents organismes nationaux, en plus de la recherche du foncier pour pouvoir satisfaire un grand nombre de demandeurs de logement et créer un montage financier en vue de les réaliser.

Le ministre a procédé, lundi, à la pose de la première pierre pour la réalisation de 1.450 logements location-vente au niveau de deux sites de la ville de Mascara et a inauguré le nouveau siège de l'agence de la Caisse nationale du logement (CNL).

Il a aussi présidé, au siège de la wilaya de Mascara, une cérémonie de remise des 839 clefs de logements location-vente, répartis à travers les communes de Mascara, Tighennif, Mohammadia, de même que 270 logements publics locatifs au niveau des communes de Aouf, Ras El Aïn Amirouche et Froha, ainsi que les décisions de 300 aides à l'habitat rural à leurs bénéficiaires.

Dans la commune de Hacine, le ministre a visité la zone d'ombre "Ouled Aïssa" qui a bénéficié d'un vaste programme d'aménagement urbain, de même qu'il a procédé à la mise en service du projet de raccordement de 100 foyers au réseau de gaz naturel.

Dans la ville de Sig, M. Nasri a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de 400 logements location-vente et a inauguré un lycée et un CEM à la cité "500 logements publics locatifs".