Algérie: Jijel - Vaste opération d'évacuation des résidus des intempéries avec la participation de 6 wilayas

Jijel — Une vaste opération d'évacuation des résidus des pluies torrentielles et inondations ayant touchées la semaine passée la wilaya de Jijel a été lancée lundi, avec la participation de plusieurs institutions et établissements de 6 wilayas limitrophes.

Cette campagne lancée de concert avec la wilaya de Jijel et plusieurs institutions et partenaires a été qualifiée de "qualitative" par Mme.Karima Hadji, directrice centrale à l'Office national d'assainissement (ONA), compte tenu, a-t-elle déclaré du nombre important des wilayas participantes et des moyens matériels et humains mobilisés à cet effet.

A ce titre, elle a précisé à l'APS, qu'il a été procédé à la mobilisation d'équipements et engins d'intervention relevant de l'ONA, avec 13 camions hydraulique, 2 camions citerne équipés en plus de matériels de forage et autres équipements mobilisés par les autres institutions participantes.

De sa part, le secrétaire général de la wilaya de Jijel, Abdelkrim Ben Kouider qui a donné le coup d'envoi de cette campagne, a indiqué que le périmètre d'intervention a été scindé en 11 secteurs et chaque secteur est doté en moyens humains et logistiques nécessaires, ajoutant que 250 agents ont pris part à cette opération.

Parmi les institutions qui ont pris part à cette campagne de nettoiement figurent l'Algérienne des eaux (ADE), l'Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), l'Office national de l'irrigation et drainage (ONID), l'ONA, la protection civile et autres directions de l'exécutif, a-t-on noté.