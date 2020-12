Cote d'Ivoire: RHDP - Dianra engagé dans la culture du vivre ensemble et de la paix

Dianra-village, département de Dianra, dans la région du Béré, était en effervescence le 26 décembre, à la faveur d'un tournoi de football dit de cohésion et du vivre ensemble.

Organisé par l'association "Ambassadeurs Mamadou Sangaré" (Ams), l'évènement a réuni tous les cadres du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp). Et a été l'occasion pour le parrain, le colonel-major Mamadou Sangaré, directeur général de la Sodefor, cadre du Rhdp et fils de Dianra, d'inviter les populations à s'engager dans la culture du vivre ensemble pour pouvoir penser au développement.

« Chers parents, pour assurer son développement, Dianra doit cultiver le vivre ensemble et tourner le dos aux propos haineux, source de divisions », a-t-il dit en présence de tous les responsables politiques locaux du Rhdp venus marquer leur soutien à ses actions.

Ainsi, Bamba Mamadou, vice-président du conseil général du Béré et coordonnateur départemental associé; Sindé Nouho, commissaire politique départemental; Mme Fofana Selè, présidente locale des femmes; Koné Kagbagnan, président de la jeunesse départementale Rhdp; Koné Nabalassé, président de la jeunesse communal de Dianra; le chef central de Dianra-village et l'imam central ont salué les actions du colonel-major Mamadou Sangaré qui font leur fierté et qui contribuent efficacement au maintien de la flamme militante Rhdp dans le département.

La jeunesse, quant à elle, s'est engagée solennellement à suivre à la lettre les consignes du parrain qui prône l'union des filles et fils de Dianra, la cohésion et la fraternité, socle du développement tant souhaité.