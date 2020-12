Algérie: Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma - Appel à un front national fédérateur pour faire échouer le plan de normalisation

Rabat — Le président de l'Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma, Fathi Abdessamad, a appelé à "la constitution d'un front national fédérateur pour faire échouer le plan de normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste", mettant en garde contre les répercussions de la normalisation sur le peuple marocain et les pays voisins.

Lors de l'événement virtuel organisé dimanche par la section jeunesse d'Al Adl Wal Ihssan sous le slogan "Pour le Maroc, pour la Palestine: la jeunesse marocaine contre la normalisation..contre le troc", avec la participation de militants, d'intellectuels et d'artistes marocains, M. Abdessamad a affirmé que le peuple marocain est appelé à "dénoncer le plan de normalisation sioniste et à constituer un front national fédérateur pour faire face à la normalisation et aux sionistes qui déferleront sur le Royaume du Maroc".

Ce moment historique exige également de "redoubler d'efforts en faveur de la cause palestinienne", a-t-il ajouté.

Qualifiant la normalisation marocaine avec l'entité sioniste de "trahison pour les peuples palestinien et marocain", M. Abdessamad a dit que "l'annonce de la normalisation n'était pas surprenante en soi compte tenu de la relation historique entre le régime marocain et les sionistes, mais la participation de ceux qui appartiennent au courant islamiste à cette trahison a été un véritable choc".

"En cette conjoncture délicate et face à ce complot, nous sommes pas seulement appelés à apporter notre solidarité à la cause palestinienne mais également au Maroc, ciblé dans son identité, son union et sa dignité", a-t-il poursuivi.

"Des documents fuités qualifient le Maroc de terre de remplacement à la Palestine", a-t-il dit, relevant, par la même occasion, que les médias sionistes parlent du petit Jérusalem situé au sud du Maroc, de leurs symboles religieux et leurs prophètes enterrés là-bas.

Concernant le dossier des marocains juifs, utilisé par le Maroc pour justifier la normalisation, M. Abdessamad a indiqué que ces individus sont "imprégnés de la doctrine sioniste expansionniste raciste et colonialiste", ajoutant qu"il y'a parmi eux des soldats dans l'armée d'occupation israélienne".

L'intrusion sioniste dans la région portera préjudice au Maroc ainsi que les pays voisins, a-t-il mis en garde, ajoutant "il ne serait pas surprenant de nous voir, nous marocains, demander refuge auprès des pays voisins".