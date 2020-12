Algérie: Averses de pluies sur les wilayas du Centre et de l'Ouest

Alger — Des pluies, parfois sous formes d'averses, affecteront plusieurs wilayas du Centre et de l'Ouest du pays mardi, indique l'Office national de la météorologie dans un Bulletin météorologique spécial (BMS).

Selon le bulletin, placé au niveau de vigilance orage, les pluies affecteront les wilayas de Boumerdes, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Relizane, Tissemssilt et Ain Defla, et ce, avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm pouvant dépasser localement 50 mm, précise la même source.

