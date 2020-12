Egypte: AS Saint-Etienne - L'arrivée de Mostafa Mohamed se précise !

Un Pharaon dans le Forez ? Le responsable des médias de Zamalek Essam Salem a confirmé que l'ASSE a augmenté son offre pour l'avant-centre Mostafa Mohamed (23 ans).

Depuis quelques jours, l'ASSE se retrouve au centre de l'actualité du football égyptien. Et pour cause, le club stéphanois serait sur les rangs pour chiper au club de Zamalek un bel espoir et buteur. Mostafa Mohamed, âgé de 23 ans, serait dans les plans stéphanois pour le poste de numéro 9.

Le dossier Mostafa Mohamed évoluerait dans le bon sens. Ainsi, l'ASSE aurait proposé 4 millions de dollars à Zamalek pour s'offrir Mostafa Mohamed. Le club égyptien qui attendait davantage, aurait obtenu un bonus de 1,5 millions d'euros en fonction des performances de Mohamed à St-Etienne. Une information confirmée dans la foulée par France Football. Journaliste pour l'hebdomadaire français, Nabil Djellit en a dit plus sur cette piste.

« De source sûre, il est intéressé par l'ASSE. À voir si le transfert est possible car certains clubs en Égypte sont assez puissants pour retenir leurs joueurs. C'est une star dans son pays et il fait partie de l'avenir du foot égyptien. Après, je ne peux pas dire si le transfert se fera. Il y aura de la concurrence et cela dépend de trop de paramètres. Je ne sais pas si Zamalek va le lâcher mais je confirme que Saint-Étienne lui plaît beaucoup. Il a les qualités pour la L1. Ce serait une bonne pioche et très intelligent de le prendre. Aujourd'hui, le marché des attaquants est cher et cela serait une bonne opportunité. Avec ce type de joueurs à bas prix, le club ne perdra pas d'argent », a-t-il confié au compte Twitter Sainté Inside.