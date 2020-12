Cote d'Ivoire: Échanges de données - L'Institut national de la statistique et les Impôts renforcent leur collaboration

La Direction générale des impôts (Dgi) et l'Institut national de la statistique (Ins) ont signé hier, au 10e étage de la Tour E à Abidjan-Plateau, un accord-cadre de partenariat.

Ouattara Sié Abou et Doffou N'Guessan, respectivement directeur général des Impôts et de l'Institut national de la statistique ont paraphé pour le compte de leurs structures respectives, une convention de partenariat hier, au 10e étage de la Tour E à Abidjan-Plateau.

L'accord-cadre de collaboration qui lie désormais les deux administrations renforce et formalise les relations de travail déjà existantes, notamment l'échange d'informations entre elles.

Divers textes législatifs (Code général des impôts, Livres de procédures pénales, loi statistique, etc.) prévoient des cadres d'échange et de collaboration entre l'Ins et la Dgi.

Cependant, la particularité de cette convention réside dans le fait qu'elle couvre un spectre plus large d'échanges et réduit les formalités administratives entre les deux structures, Selon, Ouattara Sié Abou. «La Dgi fonde beaucoup d'espoir dans la signature de cet accord qui permettra d'améliorer significativement ses performances», a-t-il indiqué.

Au dire de son premier responsable, l'administration fiscale est engagée dans un processus de normalisation et de digitalisation des procédures. Dans ce contexte, l'accord-cadre favorisera la mutualisation des compétences de la Dgi et de l'Ins dans l'exploitation des données dont le volume devient de plus en plus important.

Pour Doffou N'Guessan, ce partenariat qui rentre dans une approche de travail plus intégrée et cohérente permettra de mieux satisfaire les besoins des utilisateurs. Cette convention, a poursuivi Doffou N'Guessan, intervient à un moment où l'Ins s'est engagé dans la mise en place et la production de nouveaux indicateurs conjoncturels d'activités, notamment les indices de chiffres d'affaires dans les secteurs de l'industrie, de la construction, du commerce et des services afin d'évaluer l'évolution des activités dans lesdits secteurs et soutenir l'analyse conjoncturelle.

«Ces nouveaux indicateurs requièrent une collecte mensuelle des chiffres d'affaires dans les centres des impôts (...) Nous n'avons pas droit à l'erreur. Ensemble avec la Dgi, nous réussirons à relever les nouveaux défis pour le développement de la statistique dans le secteur des entreprises », a-t-il déclaré.