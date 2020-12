Egypte: Choukry examine avec son homologue japonais les relations bilatérales et les questions régionales

Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry, a reçu un appel téléphonique, lundi, 28 Dec, de son homologue japonais Toshimitsu Motegi, qui a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans les différents domaines, et un nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Lors de la conversation téléphonique, les deux ministres ont affirmé la profondeur des relations entre les deux pays dans les différents domaines de la coopération bilatérale, et se sont dits satisfaits quant au niveau de la concertation et de la coordination entre le Caire et Tokyo sur les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, a déclaré Ahmed Hafez, porte-parole du ministère.

M. Motegi a signalé que son pays aspirait à renforcer le dialogue arabo-japonais, notamment lors de la présidence égyptienne de la session actuelle du conseil de la ligue arabe et à la lumière du poids de l'Egypte aux niveaux régional et international.

Selon M. Hafez, la rencontre a porté également sur les mécanismes permettant de relancer et de développer les relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays, d'autant plus que le Japon est le plus grand partenaire de l'Egypte en matière de développement.

Les deux ministres ont examiné également les développements concernant la construction du grand musée égyptien, un des exemples les plus remarquables dans les domaines de la coopération entre l'Egypte et le Japon, et ont échangé les points de vue sur les évolutions liées à la propagation de la pandémie de coronavirus et la coopération entre les deux pays à cet égard.

MM. Choukry et Motegi ont souligné l'importance de poursuivre la coordination et la concertation entre les deux pays, et exprimé leur aspiration à intensifier l'échange des visites à tous les niveaux, a conclu le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.