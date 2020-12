Congo-Brazzaville: Pharmacie - Les acteurs du secteur examinent un avant-projet de loi

Les pharmaciens du Congo se sont réunis, du 26 au 28 décembre à Brazzaville, pour examiner un ensemble de textes permettant d'élaborer un avant-projet de loi pharmaceutique.

La loi pharmaceutique en cours d'élaboration sera présentée aux autorités du secteur de la santé. Au nombre des innovations inscrites dans ce texte, il y a des aspects incluant la promotion de la pharmacopée congolaise, des médicaments traditionnels améliorés, des compléments alimentaires et l'exercice de la biologie.

Au Congo, le secteur de la pharmacie ne fonctionne qu'avec les vieux textes qui datent de l'époque coloniale. En 2010, les acteurs de ce secteur avaient tenté d'ébaucher en vain un texte devant régulariser la profession de pharmacien.

« Le monopole pharmaceutique est consacré aux pharmaciens et leur confère un certain comportement. L'exercice de la pharmacie doit être encadré. Depuis la libéralisation du secteur en 1988, il n'y a pas un texte fondamental qui stipule ce que le pharmacien doit faire. Nous avons le code déontologique; mais cette fois-ci la loi doit déterminer ce que le pharmacien doit faire », a indiqué Boniface Okouya, directeur de la pharmacie et du médicament.

La rencontre des pharmaciens a bénéficié de l'appui technique et financier de Catholic relief services (CRS), de l'OMS, du PNUD, du FNUAP et du Laboratoire Forever. Elle a permis de revoir plusieurs aspects du secteur de la pharmacie dont la préparation, la fabrication, le contrôle de la qualité, le conditionnement, la conservation, ainsi que la dispensation, même à titre gratuit, des médicaments et autres produits pharmaceutiques.

Signalons que l'adoption de ce texte comblera un vide juridique du secteur de la pharmacie au Congo.