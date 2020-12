Afrique du Nord: Diplomatie - Normalisation des relations entre la Libye et l'Egypte

Dans le but de promouvoir un retour à la normale des relations diplomatiques entre la Libye et l'Egypte, une délégation égyptienne est en visite officielle à Tripoli depuis le week-end dernier.

Cette visite qui intervient six ans après la rupture des rapports diplomatiques entre les deux pays en 2014 constitue, selon le chef de la délégation égyptienne, une nouvelle avancée politique enclenchée entre les deux Etats pour leur rapprochement.

Echangeant avec le responsable du gouvernement d'Union Nationale, Fayez el-Sarraj, la délégation a rappelé que lors de la bataille de Tripoli, l'Égypte, la Russie et les Émirats Arabes Unis et quelques pays occidentaux avaient soutenu son opposant de l'est du pays, notamment le maréchal Khalifa Haftar.

« L'objectif principal de notre visite est de normaliser nos relations diplomatiques. Et aussi, de rétablir les liaisons aériennes entre Le Caire et Tripoli ainsi que de lancer des projets de coopération, notamment au plan sécuritaire. Nous sommes tous là pour s'accorder et rétablir des relations entre la Libye et l'Égypte. Car, nos rapports ont été interrompus en 2014 », a spécifié le ministre libyen de l'Intérieur, en ajoutant que cette rencontre nous permettra d'appuyer d'avantage les initiatives liées au renforcement de nos liens diplomatiques.

« Une ambassade égyptienne à Tripoli pourrait donc rouvrir le plus tôt possible », a-t-il conclu.