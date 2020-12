Sénégal: Flash éco - L'actualité économique de ce mardi

Compte courant : vers une amélioration de 209,9 milliards de FCfa du déficit

Dans sa récente publication intitulée « Situation économique et financière en 2020 et perspectives 2021 », la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) projette le déficit du compte courant à 1473,7 milliards de FCfa l'année prochaine contre 1683,6 milliards en 2020, soit une amélioration de 209,9 milliards. Cette situation serait imputable principalement à la hausse du solde de la balance des biens et services (+121,3 milliards de FCfa), du solde du revenu secondaire (+79,5 milliards) et du solde du revenu primaire (+9,1 milliards). Le déficit courant rapporté du Pib enregistrerait une amélioration de 2,2 points de pourcentage en s'établissant à 9,8 % en 2021 contre 12,0 % en 2020. Quant au déficit de la balance commerciale, il devrait s'établir à 1907,4 milliards de FCfa en 2021 contre 1993,3 milliards en 2020, soit une atténuation de 85,9 milliards en liaison avec une hausse attendue des exportations (+322,2 milliards) plus importante que celle des importations de biens (+236,3 milliards).

Produits importés : repli de 2,7 % des prix en octobre

Les prix des produits à l'importation ont fléchi de 2,7 % en octobre 2020, comparé au mois précédent, selon la note sur les indices mensuels des prix du Commerce extérieur de l'Ansd. Elle précise que cette évolution est imputable notamment au fléchissement des prix des « produits minéraux » (-1,4), des « produits des industries alimentaires » (-0,7), des « produits des industries chimiques » (-0,5) et des « instruments et appareils d'optique » (-0,3). Cependant, cette baisse des prix des produits importés est atténuée par la hausse de ceux des « produits du règne végétal » et des « métaux communs et ouvrages ». Par rapport à octobre 2019, les prix des produits importés se sont repliés de 12,8 %. Sur les 10 premiers mois de 2020, ils ont chuté de 7,0 %, relativement à ceux de la même période en 2019.

Les prix des produits exportés en hausse de 0,7 %

En octobre 2020, les prix des produits à l'exportation se sont relevés de 0,7 %, comparé à ceux du mois précédent. Cet accroissement est lié à la hausse des « produits des industries chimiques » qui ont contribué à +0,5, des « produits des industries alimentaires » (+0,3), des « graisses et huiles animales ou végétales » (+0,1) et des « matières plastiques et caoutchouc » (+0,1). Toutefois, cette progression est atténuée par la contraction des prix des « perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaques ou doubles métaux précieux et ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie, monnaies ». Par rapport à octobre 2019, les prix des produits à l'exportation se sont relevés de 1,0 %. Sur les 10 premiers mois de 2020, ils ont progressé de 2,5 %, comparés à ceux de la même période en 2019.

Ocde : 10 candidats à l'assaut du fauteuil du Secrétariat général

Suite à la clôture des dépôts des dossiers de candidatures au poste de secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (Ocde), 10 candidats ont été retenus après auditions et entretiens. Il s'agit de Mathias Cormann (Australie), Anna Diamantopoulou (Grèce), Vladimír Dlouhý (République tchèque), Philip Hildebrand (Suisse), Kersti Kaljulaid (Estonie), Ulrik V. Knudsen (Danemark), Michał Kurtyka (Pologne), Christopher Liddell (Usa), Cecilia Malmström (Suède) et William Morneau (Canada). Le secrétaire général sera choisi par le Conseil de l'Ocde pour un mandat de cinq ans à compter du 1er juin 2021. La procédure devrait prendre fin le 1er mars 2021 au plus tard, trois mois avant l'expiration du mandat du titulaire actuel.

Distribution des vaccins contre la Covid-19 : l'Omc s'implique

Le Secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce (Omc) a publié une nouvelle note d'information sur les questions liées au commerce concernant la production, la fabrication et la distribution des vaccins contre le nouveau coronavirus. Cette note, intitulée « Développement et distribution des vaccins contre la Covid-19 dans le monde », examine le rôle que la politique commerciale peut jouer dans la distribution rapide de ces vaccins. Dans le document, l'Omc identifie les décisions clés qui devraient être prises le long de la chaîne de valeur des vaccins et fournit une liste non exhaustive de ressources utiles pour aider à éclairer la prise de décision.