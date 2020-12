Congo-Kinshasa: Linafoot - Dcmp s'impose devant Simba 3-1

Les amoureux du football congolais ont été gratifiés ce dimanche 27 décembre, par quatre matches comptant pour la 14ème journée du 26ème championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

AC Rangers de Kinshasa s'est imposé au stade TP Mazembe, à Lubumbashi, devant CS Don Bosco 2-1, le FC Blessing a également démystifié Lubumbashi Sport à Kibasa Maliba, de même que Saint Eloi Lupopo qui n'a fait de Dauphin Noir qu'une bouchée 3-0. A Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte, DC Motema Pembe a eu raison de l'AS Simba 3-1.

Les trois buts de Motemba Pembe ont été inscrits respectivement par les joueurs Nsudi (10ème), Dark Kabangu (29ème) et Kinvuidi (70ème). Les visiteurs ont réduit le score par Mbote (73ème). Une victoire qui permet aux Immaculés de se relancer au classement avec désormais 20 points en 13 matches joués. Un classement non clément pour cette équipe des Mitema Pembe qui se retrouve derrière tous ses potentiels concurrents. Il s'agit de Mazembe qui est premier avec 32 points en 14 matches, suivi de V.Club deuxième avec 29 points en 13 matches, Maniema Union 28 points en 14 matches et Lupopo 26 points pour 13 matches joués.

La force offensive de Lupopo

Les Cheminots sont en train de se réveiller. C'est dans un pressing de qualité que les Jaune et bleu, ont réussi à démystifier les Dauphins Noirs de Goma. A la base d'une montée sur le flanc gauche, Louison Nsefu lance un ballon au point de penalty avec l'idée de trouver Pongo Bomolo et contre toute attente, Ilonga Nkapo trompe son gardien du pied gauche pour marquer contre son propre camp à la 7ème minute. Score à la mi-temps.

A la reprise, Ebengo Ciel ramène le score à 2-0, sur pénalty consécutif à une faute sur Jonathan Masakidi, à la 58ème minute. Ebengo Ciel marquait le 12ème but de Lupopo et son 2ème de la saison, rejoignant Andy Boyeli et Mokonzi Gbazeke au royaume de buteurs du club.

Le troisième but est intervenu à la 90ème par l'entremise du joueur Kambu. C'est donc une 5ème victoire de suite pour Lupopo. Dauphin noir s'en sort de son séjour dans cette partie du pays avec 4 points seulement sur 12 possibles.

Pas de fin de phase aller en décembre

Conformément au calendrier réaménagé, la phase aller de cette édition du championnat national ne se terminera pas le 30 décembre comme initialement prévue au le calendrier du 17 septembre dernier. La commission de gestion a d'ailleurs programmé des matches la veille du nouvel an 2021, dons son communiqué de presse parvenu dimanche à La Prospérité. Et pourtant, en RDC, contrairement aux années antérieures, la période des fêtes de fin d'année a toujours été synonyme d'une trêve pour une raison évidente.

Le jeudi 31 décembre, il y aura match à Kindu, au stade Joseph Kabila, entre le club local de Maniema Union et l'AS V. Club de Kinshasa. Ce sera le tout dernier match de l'année 2020. Les neuf autres matches qui vont clôturer la phase aller, se joueront du 2 au 15 janvier 2021.

Le 2 janvier, il y aura Renaissance du Congo-Sanga Balende et JSK-DC Motema Pembe ; le 3 janvier 2021 : AC Rangers- Renaissance du Congo, et Simba-Lupopo, le 6 janvier 2021 : Sanga Balende-JSK ; le 7 janvier 2021 :

Simba-Lubumbashi Sport ; le 9 janvier 2021: Sanga Balenge-TP Mazembe au stade Kashala Bonzola ; et le 12 janvier 2021 : RCK - Sanga Balende.