Congo-Kinshasa: Direction Générale des Recettes de Lomami - Un réseau de détourneurs mis aux arrêts

Après une enquête sur la vente des bons de la Direction Générale des Recettes de Lomami (DGRLO), un réseau de détourneurs a été démantelé au sein de cette entité. Sur ce, le chef d'antenne urbaine de Kabinda et son adjoint de la DGRLO et 4 agents, tous ont été mis aux arrêts depuis le samedi 26 décembre dernier dans la matinée, pour complicité dans les détournements des recettes dues à la province.

C'est le ministre provincial des finances, économie, petites et moyennes entreprises, Timothée Tshite Lukombe qui l'a annoncé dans une interview exclusive accordée à la Radiotélévision Veritas émettant depuis Kabinda.

Selon lui, les agents de la Direction Générale des Recettes de Lomami ont depuis belle lurette créé un mouvement parallèle des documents fiscaux, en collaboration avec leurs chefs hiérarchiques. «Ils font la copie de ma signature sur Whatsapp, et font la photocopie des vignettes et autres documents fiscaux en complicité et bénédiction de leur chef d'antenne», a expliqué le ministre Tshite Lukombe.

Vu la gravité de cette situation, il est vrai que ces gens soient jugés et condamnés pour faux et usages de faux. Ce dernier est déterminé à amener ce dossier jusqu'au bout, donc à la condamnation afin de décourager les antivaleurs qui rongent le circuit financier de la province, a renchéri le ministre.

Réagissant à cet effet, Me Likulia, avocat au barreau de Kisangani et analyste scientifique, parle d'une complicité commune organisée par tous les ministres provinciaux dans le but de contrôler cette régie financière.

Cependant, il sollicite que la justice soit appliquée sur les auteurs de détournement détenus et aussi sur les membres de famille et amis des ministres et députés qui ne figurent pas sur l'arrêté du Gouverneur, mais qui se trouvent dans des bureaux et aux péages dans le but de contrôler tous les entrées et sorties pour faire un rapport à leur patron.