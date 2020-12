Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Voici la liste de 10 prétendants et le portrait robot du futur Président

Avant de cliquer sur les chances de chaque prétendant au poste de Président de l'Assemblée nationale, il nous paraît utile de souligner que la bataille pour le contrôle du marteau arraché à Jeanine Mabunda se jouera entre 3 blocs. D'abord, les Katumbistes qui regroupent les députés de l'Amk et de G7 et alliés.

C'est une constellation de plus de 60 députés. Ils ont pesé lourds dans le front contre Mabunda, à partir des signatures dans la pétition désormais historique. Ensuite, les Bembistes. Ce bloc regroupe les députés du Mlc-Adn et Alliés. C'est de ce groupe qu'est venue l'initiative de la pétition contre le bureau Mabunda. Ce bloc réunirait une quarantaine des députés. Le troisième bloc est constitué des députés venus des regroupements Fcc. Ils ont donné un coup fatal à la majorité parlementaire sortante. Car, leur vote a basculé la balance en faveur de l'Union sacrée et a fait chavirer le bateau FCC. Tous ces trois blocs parlementaires, sans oublier les élus Afdc de Bahati Lukwebo, seront très convoités par les deux camps politiques désormais ennemis : le Cach de Félix Tshisekedi et le Fcc de Joseph Kabila. Ce groupe semble être le plus pesant des députés de l'actuelle union sacrée. Ils seraient plus de 80 Députés, ceux qui ont permis véritablement que Mabunda soit mis KO dès le premier round du vote de la pétition.

Décryptage de 10 critères du portrait-robot et analyse des performances des prétendants au perchoir de la chambre basse

Les 10 Aspirants au perchoir

Un recoupement d'informations nous permet ce jour d'aligner dans la pre- course 10 candidats pour le seul fauteuil abandonné par l'élu de Bumba. Il s'agit de:

Christian Muando. Elu de Moba, cet ancien Ministre provincial des finances du grand Katanga est un fidèle des fidèles de Moïse Katumbi. Il est à sa 2ème législature nationale. Il représente aussi bien l'espace grand Katanga que la nouvelle classe politique. Il est fils de l'ancien Vice Président de l'Assemblée nationale, Charles Mwando Nsimba.

Eve Bazaiba. Secrétaire Générale du Mlc, Eve Bazaiba est à sa 3ème législature nationale (1 mandat de sénatrice et 2 de Député nationale). Cette élue de Basoko, en province de la Tshopo, est soutenue par Jean-Pierre Bemba.

Christophe Lutundula. Parlementaire émérite, avec plus de 20 ans de vie parlementaire, Christophe Lutundula est aussi un proche de Moïse Katumbi. Il est cadre du parti ensemble. L'élu de Katako Kombe est de l'espace grand Kasaï comme le Président de la République.

4.Jean-Pierre Lihau. Il est le fils de Feu Professeur Lihau Marcel, premier premier président de la Cour suprême de justice et membre co-fondateur de l'Udps. Elu de Bumba pour la première fois, Jean-Pierre Lihau a été pendant 7 ans Directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Il est connu pour sa parfaite maîtrise des arcanes et des réalités du parlement. Il fait parti du bloc dit des progressistes venus du Fcc.

Jacques Djoli. Ancien vice-président de la centrale électorale sous Ngoy Mulunda, le professeur Djoli est élu de Boende, dans la province de la Tshuapa. Il est inspecteur du Mlc de Jean-Pierre Bemba et exerce son 2ème mandat parlementaire, après le sénat de 2007 à 2010. Jacques Djoli est un professeur de droit constitutionnel, très rompu dans les questions parlementaire. Comme Jean-Pierre Liahu, il est issu du Grand Équateur, soit du même terroir que Jeanine MABUNDA

Remy Massamba. C'est un fidèle de l'Udps, élu de Kinshasa pour la 3ème fois dans le district du Mont-Amba. Il a été 2ème vice-président de l'Assemblée nationale sous Minaku et il est actuellement président de la commission économique et financière de l'assemblée nationale.

Boris Mbuku Laka. Elu d'Idiofa pour un 3e mandat législatif, Boris Mbuku est un ancien Vice-Président de l'Assemblée nationale sous Boshab. Avocat de carrière, il a toujours été proche d'Olivier Kamitatu, ancien président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui porte-parole de Moïse Katumbi. Il est du grand Bandundu, comme Martin Fayulu et Adolphe Muzito.

Francois Nzekuye. C'est une cartouche de réserve du Fcc. Porte-parole du Pprd, François Nzekuye est élu de Rutshuru, dans le Nord-Kivu, pour la 2e mandature consécutive. Il est fidèle à Joseph Kabila et fait partie, comme Fidèle Likinda et Geneviève Inagosi, de ceux refusent de croire que la majorité a changé de Camp. Il est prêt à se battre jusqu'au bout.

Didier Manara. Elu du Maniema, Didi Manara est le Président du groupe parlementaire Pprd. Il est à sa deuxième mandature à l'Assemblée nationale. Proche de Ramazani Shadary, il incarne l'aile dure et résiliente du Fcc.

Henri Thomas Lokondo. Challenger de MABUNDA à l'élection d'avril 2019, Henri Thomas Lokondo est une grande figure de la vie parlementaire, connu pour ses prises de positions courageuses et pour son indépendance d'esprit respectable. Il enchaîne 3 mandats parlementaires (1 de Sénateur et 2 de Députés national). Élu de Mbandaka dans la liste Palu et Alliés, Henri Thomas Lokondo qui a été exclu de ce regroupement pour s'être présenté contre Mabunda, siège depuis sous la casquette d'un non aligné. D'aucuns vont jusqu'à dire que Lokondo n'est ni du Fcc ni de Lamuka ni de l'Union pour la nation. Il est cependant parmi les parlementaires les plus écoutés et les plus actifs.

De ce qui précède, nous pouvons dire que le jeu reste ouvert, très ouvert même. En associant les qualités des différents prétendants aux critères cumulatifs de qualification, il apparaît que la victoire d'un camp comme de l'autre sera fonction du choix des chevaux, du casting à effectuer et de la stratégie de ratissage à opérer. Car le Président de l'Assemblée nationale est le numéro 2 de la République. Il n'est pas élu par un seul bloc ni un seul Camp. Il est élu par 500 députés. Donc, la capacité à fédérer est un élément déterminant pour un candidat au perchoir. Et l'éclairage optimal avant l'arbitrage s'avère crucial.

Mandat verrouillé !

Portrait robot du futur Président de l'Assemblée nationale

1) Etre parmi les Signataires des pétitions contre le Bureau Mabunda (socle de l'union sacrée)

2) Appartenir à la force politique majoritaire au sein de l'Union sacrée

3) Connaître parfaitement les rouages institutionnels du pays.

4) Bien maîtriser les procédures parlementaires.

5) Savoir comment gérer les Députés et les enjeux politiques au sein de la chambre

6) Avoir de bons rapports avec le Président de la République, Chef de l'Etat

8) Incarner un certain renouvellement politique.

9) Avoir un certain ancrage populaire

10) Être reconnu comme un patriote républicain qui aime son pays. (Reçu d'un Super Introduit)