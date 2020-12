Gambie: Bah exhorte les populations de Kabada à prendre leurs cartes d'électeurs après 50 ans de négligence

Le Ministre de la Culture et du Tourisme, Hamat N.K. Bah, a invité les populations de Kabadah à prendre leurs cartes d'électeurs lorsque le processus de recensement des électeurs débutera en Janvier 2021.

" Il est inutile d'applaudir, de chanter et de crier ici si vous n'avez pas vos cartes d'électeurs. Certains de vos proches et amis sont présentement absents du pays. Il est important pour tout le monde de rentrer et de prendre possession de leurs cartes d'électeurs" a déclaré Mr Bah lors d'un meeting tenu à Japineh au cours de la tournée nationale du Président Barrow.

" Je veux être clair avec vous, les populations de Kabada. Vous ne verrez une personne aller au combat que si elle a des armes et des munitions. Si vous avez des armes mais pas de munitions, alors vous serez anéantis."

" Je vous exhorte vous, les populations de Kabada, à rentrer au pays et prendre possession de vos cartes d'électeurs et ainsi voter pour le candidat de votre choix."

Même pas un kilomètre de route n'a été construit ces 50 dernières années à Kabada, a-t-il déclaré, tout en citant la distance entre Sibito Madina Angaleh et Coastal Road.

" Nous avons l'impression que ces populations ne sont pas de nationalité Gambienne ou ne se sont jamais acquittés de leurs impôts durant toutes ces années. Je peux vous assurer que le gouvernement du Président Barrow ne permettra pas ce genre de comportements. Vous serez traités comme des citoyens Gambiens a part entière, nés dans ce pays et qui ont un rôle important à jouer dans le processus de développement de ce pays."

Les projets de développement du Président Barrow, a-t-il déclaré, sont destinés à assurer le bien-être de tous les Gambiens sans exception.

" Si les Gambiens résidant aux Etats Unis ont le droit de revenir au pays et d'acquérir leurs cartes d'électeurs, alors je ne vois aucune raison pour laquelle les Gambiens résidant en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, au Mali et au Sénégal n'auraient pas le droit d'acquérir leurs cartes d'électeurs si ils ont les moyens de rentrer au pays et de rentrer en possession de leurs cartes d'électeurs durant la période de recensement."

Il a précisé que la Diaspora ne se limite pas à l'Espagne, au Royaume-Uni et à certains autres pays, mais concerne plutôt le monde entier.

Dans la mesure où la Gambie se prépare à lancer le processus de recensement national en Janvier 2021 en prévision des Elections Présidentielles tant anticipées de 2021, le Ministre du Tourisme Bah a également déclaré que la carte d'électeur ne sera refusée à aucun Gambien possédant des documents authentiques et certifiés.

" Je veux qu'une chose soit claire. Les citoyens de la diaspora sont des gens résidant présentement hors du pays. Le pays de résidence de l'individu n'a aucune importance. Dans la mesure ou vous êtes un citoyen Gambien et que vous avez votre certificat de naissance, votre carte d'identité, ou votre ancienne carte d'électeur ou l'attestation du chef d'un village, la loi vous donne le droit d'acquérir votre carte d'électeur lorsque le processus de recensement commencera."