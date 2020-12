Congo-Kinshasa: Prix de reconnaissance des médias - Denise Nyakeru Tshisekedi prime les gagnants

La Première Dame de la République Démocratique du Congo a remis aux gagnants du prix de reconnaissance des médias «Restez à la Maison 2020» de la Fondation Merck leurs certificats pour le travail médiatique qui a contribué à sensibiliser le public contre la pandémie à COVID-19. La cérémonie s'est déroulée mercredi 23 décembre 2020 dans l'enceinte de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi.

Neufs professionnels des médias issus de plusieurs provinces de la RDC ont remporté ce prix.

Pour la catégorie multimédia, Jessy Nzengu (Lualaba) ; Muemba wa Muemba Donat (Kinshasa) et Kazadi Lukusa Nicolas (Kasaï Oriental) ont été primés. Pour la catégorie Radio, Aly Bukasa Kabambi (Lomami) et Jody NKASHAMA

(Kinshasa) ont été les heureux gagnants. Pour la catégorie Presse écrite, Mathy Musau (Kinshasa) de Forum des As a été primé par la first lady de la RDC.

Pour la catégorie médias en ligne: Cassien Tribunal Aungane (Kinshasa) ; Mukania Kafuata André (Kinshasa) et Stephie Manza Mukinzi (Kinshasa) ont été récompensés.

L'épouse de Félix Tshisekedi a décidé de les associer aux campagnes de sensibilisation de toutes les activités de sa vision. «Pour les encourager, j'ai décidé de les associer aux campagnes de sensibilisation sur tous les axes de ma vision, notamment sur la drépanocytose, les VBG, l'éducation et l'autonomisation de la femme ainsi que de la jeune fille», a écrit la Première Dame sur son compte Twitter.

Notons que l'entreprise Merck, fondée en 1668 est la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. Elle est une entreprise de premier plan dans les secteurs des sciences et des technologies, des soins de santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Elle vise à améliorer la santé et le bien-être des personnes et à faire progresser leur vie grâce à la science et la technologie.