Congo-Kinshasa: Justice - Pascal Beveraggi révèle qu'aucune action n'était en cours devant la Cour de Cassation

Le marathon judiciaire qui a opposé Moïse Katumbi à Pascal Beveraggi par leurs sociétés interposées a connu, finalement, son dénouement à la Cour d'Appel de Kinhasa/Gombe au travers de son Arrêt du 11 décembre 2020.

Par ce dernier, Pascal Beveraggi, la société Octavia Limited et la société NB Mining Africa ont remporté la rude et longue bataille judiciaire contre Moïse Katumbi et sa société ASTALIA. Mais voilà qu'une fausse information vient d'être relayée dans certains médias faisant état d'une décision de la Cour de cassation qui aurait cassé la décision de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe "donnant raison à Moïse Katumbi dans son procès contre Pascal Beveraggi". Faux ! Rétorque les avocats conseils de Pascal Beverraggi qui, contactés par votre rédaction, précise ce qui suit.

Premièrement, disent-ils, "aucune action opposant Monsieur BEVERAGGI, la société OCTAVIA LIMITED ou la société NB MINING AFRICA à Monsieur KATUMBI ou sa société ASTALIA n'est ou n'était en cours devant la Cour de cassation de République Démocratique du Congo".

Deuxièmement, "la Cour de cassation de la République Démocratique du Congo juge en droit et non en fait et peut ainsi uniquement confirmer ou casser des jugements soumis à son contrôle. En aucun cas, cette juridiction peut prononcer la condamnation d'une partie au litige".

Troisièmement, "aucun arrêt de la cour de cassation n'a été rendu dans le cadre d'une instance opposant Monsieur BEVERAGGI à Monsieur KATUMBI, et aucune des sociétés contrôlées par le premier n'a fait l'objet d'une condamnation".

Quatrièmement, "l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la Cour d'Appel de KINSHASA/GOMBE a fait droit aux demandes de la société NB MINING AFRICA dirigée par Monsieur BEVERAGGI contre la société ASTALIA contrôlée par Monsieur KATUMBI, n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de ce dernier".

Cinquièmement, "dans le cadre de ce dernier arrêt, les saisies pratiquées par la société ASTALIA sur le patrimoine de la société NB MINING AFRICA ont été jugées illicites".

Sixièmement, "en dépit de l'arrêt précité de la Cour d'appel de KINSHASA/GOMBE, la société ASTALIA ou ses affidés n'ont pas remboursé le moindre euro à la société NB MINING AFRICA en dépit d'une décision assortie de l'exécution provisoire".

Septièmement, enfin, "dans le cadre des saisies jugées illicites, une procédure pénale a été engagée contre le Directeur Général de la société ECOBANK en République Démocratique du Congo".

Fort de ces constatations, affirme le Conseil de Pascal BEVERAGGI, leur client, la société OCTAVIA LIMITED et la société NB MINING AFRICA se réservent le droit de poursuivre en justice les auteurs de ces fausses informations et d'exiger réparation pour le préjudice consécutif à la propagation de faux bruits pour désorienter l'opinion publique et saper, ainsi, la volonté du Chef de l'Etat qui ne jure que par l'avènement d'un Etat de droit à travers la justice qui élève une Nation.