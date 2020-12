Congo-Kinshasa: BIAC - Que veulent finalement les actionnaires ?

document

Le dossier de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo (BIAC) est à la pointe de l'actualité. Cette banque qui était à une récente époque l'un des grands établissements bancaires du pays est secouée par une grave crise qui a conduit en octobre 2020 la Banque centrale du Congo à décider du Retrait de l'agrément lui accordé, et par conséquent, sa mise en liquidation forcée.

Quelques jours après cette mesure, l'on apprend que la Section Contentieux du Conseil d'Etat a pris une ordonnance en Référé-Suspension notifiant la suspension de la mesure de dissolution forcée de BIAC SA prise par la BCC et celle relative à la désignation du liquidateur indépendant, le Groupement AB LEGAL VAN CUTSEM-GLOBAL BUSINESS CONSULTING-LUBALA & ASSOCIES (AGL). Parallèlement à cette action du Conseil d'Etat, le Parquet près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe a, pour sa part, initie des actions, dont un Mandat de comparution lancé à l'endroit de l'ancien Président du Comité d'Administration provisoire de la BIAC et une Réquisition à Expert adressée au Gouverneur de la BCC.

En suivant de près ce dossier, il ressort que ce sont les actionnaires de la BIAC qui sont derrière toute cette situation. Des interrogations se soulèvent à cet effet pour notamment savoir : que veulent ces actionnaires ? Les décisions de la BCC seraient - elles inappropriées ? En définitive, les victimes de cette faillite de la BIAC, à savoir les déposants, les anciens travailleurs et autres créanciers, comment pourront-ils avoir gain de cause et être restaurés dans leurs droits ? Par ailleurs, ceux qui suivent de près ce dossier ne comprennent pas les incohérences de la Justice dans la prise en charge du dossier BIAC alors que les épargnants, les travailleurs et autres créanciers lésés par la gestion chaotique des actionnaires sont jusqu'à ce jour en attente.

Soubassement de l'action de la BCC

En vertu des prérogatives lui dévolues par la Loi organique n°18/027 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la BCC et la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative) l'activité et au contrôle des établissements de crédit (Loi Bancaire), la BCC est l'Autorité de régulation et de contrôle du secteur financier en Rd Congo.

Elle doit veiller à la protection de l'épargne du public et à la préservation de l'intégrité et la crédibilité du système financier congolais.

La base de la crise sévissant à la Biac

Les différentes missions effectuées par la BCC, à l'époque, auprès de la BIAC avaient relevé une "TRES MAUVAISE GESTION" de cette banque par son Conseil d'Administration et sa Direction générale, en ce compris l'immixtion dans la gestion courante de l'actionnaire majoritaire SOFIA, représenté par Monsieur Elwyn Blattner.

Il y a lieu de citer :

- La dilapidation d'importants moyens financiers de la BIAC au travers des opérations de couverture des engagements des sociétés apparentées au Groupe Elwyn Blattner pour une valeur de 111,4 millions USD entre 1998 et 2018, des prélèvements effectués sur certains comptes des clients fictifs ainsi que divers autres comptes internes pour 35,2 millions USD.

- Le faux et usage de faux en écritures par l'octroie d'un prêt de 5 millions USD en faveur de l'actionnaire majoritaire SOFIA, lequel revient plus tard en 2015 comme un apport en capital fictif de la banque.

- Les difficultés structurelles liées, notamment à la non-conformité de la gouvernance interne de la BIAC à la plupart des normes prudentielles de gestion édictées par la BCC, Autorité de régulation et de contrôle.

- Et plusieurs autres griefs graves.

De ce qui précède, les actionnaires et les organes dirigeants de la BIAC portent la responsabilité de la faillite de cette banque en violant les règles prudentielles édictées par la Banque centrale du Congo, notamment par

- la dilapidation de l'épargne du public,

- l'octroie des crédits sans garanties, dont une partie significative aux sociétés de Monsieur Blattner, lesquels crédits sont toxiques et provisionnés à 100%, entrainant des pertes structurelles qui ont érodé tous les fonds propres.

Une vingtaine d'entreprises apparentées au Groupe Elwyn Blattner étaient entretenues aux mamelles de la BIAC de sorte qu'avec la crise ayant survenu au sein de cette dernière, la plupart battent de l'aile ou sont en faillite. Elles sont à ce jour incapables de rembourser les fonds empruntés auprès de cette banque, dont l'encours avoisine les 53 millions USD à ce jour.

Des actions menées par la BCC

En raison de l'importance de la BIAC dans le système financier congolais dont les dysfonctionnements devraient avoir des conséquences néfastes, la BCC est intervenue pour une résolution ordonnée de la situation de crise, dans le respect de ses prérogatives en plusieurs étapes.

2010 : Mise sous surveillance rapprochée de la BIAC par la BCC avec des injonctions adressées aux aux actionnaires et dirigeants pour apporter des corrections aux faiblesses décelées.

2012 : Mission de revue générale qui a jugé préoccupante la situation de la BIAC et l'a enjointe de produire un Plan de Redressement crédible axé sur (1) la recapitalisation conséquente de la BIAC avec 40 millions USD, (2) le renforcement de la qualité de la gouvernance.

2015 : Désignation d'un Représentant provisoire, à l'issue de la mission de contrôle sur place diligentée pour évaluer la mise en œuvre du Plan de redressement, avec un focus sur la qualité du portefeuille-crédit et le besoin en capital.

2016 : Désignation d'un Comité d'Administration provisoire auprès de la BIAC avec pour missions essentielles.

Dans la foulée des mesures d'ajustements à implémenter par le Comité d'Administration provisoire, la BCC avait engagé d'autres actions coercitives envers les Actionnaires et Dirigeants de la BIAC en crise, notamment la Saisine du procureur général de la République par une plainte à charge des Administrateurs et Dirigeants de la BIAC pour actes de mégestion et la nécessité du remboursement immédiat par les sociétés apparentées des crédits leur consentis par la banque en déséquilibre.

Il y a lieu de constater que :

- les actionnaires n'ont pu parvenir à la recapitalisation immédiate de la BIAC d'un montant de 250 millions USD et à l'ouverture du capital social à d'éventuels nouveaux repreneurs intéressés,

- et qu'aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre l'actionnaire majoritaire représenté par Monsieur Elwyn Blattner et des dirigeants sur les cas des fraudes et détournements.

A défaut d'une décision du Gouvernement visant l'étatisation/nationalisation de la BIAC en vue de son sauvetage et son redressement, au regard du manque de moyens financiers et tenant compte de l'importance du Gap entre l'actif et le passif suite à la profonde détérioration de la situation, la BCC n'a eu de choix final que de procéder au retrait de l'agrément accordé à la BIAC et mise de cette banque en dissolution forcée sous la conduite du Groupement AGL appelé à conduire le processus de liquidation suivant les prescrits des articles 56 à 72 de la Loi bancaire.

Et ce liquidateur indépendant avait été recruté selon la procédure d'appel d'offres restreint et devant travailler, par soucis notamment de transparence et de conformité, sous les contrôles à priori et à postériori du cabinet d'audit PRICE WATERHOUSE COOPERS.

Des raisons motivant la liquidation forcée de la BIAC

Face à la situation de crise, l'Autorité de régulation et de contrôle avait mis la BIAC sous surveillance rapprochée et enjoint ses organes délibérant et exécutif de lui soumettre un Plan de redressement crédible axé principalement sur la recapitalisation adéquate et la restauration de la bonne gouvernance.

Cependant, il y a lieu d'évoquer comme raisons notamment :

- l'incapacité des actionnaires à apporter des capitaux frais,

- la persistance de la dégradation de la situation financière de la BIAC,

- les actions de sape de toutes les mesures de redressement envisagées par le Comité d'administration provisoire par les actionnaires de la BIAC en initiant sans succès une tentative de liquidation volontaire de cette banque, en boycottant les différentes Assemblées générales convoquées par l'Administrateur provisoire et en démobilisant les clients débiteurs et le personnel contre les actions de recouvrement de ce dernier.

Face à cette situation et dans le but, tant de sauvegarder l'épargne du public que de préserver la stabilité du système bancaire congolais, en l'absence de toutes perspectives de redressement soit par les actuels actionnaires, soit par un repreneur crédible, il s'est avéré impérieux pour la banque centrale du Congo, en vertu des prérogatives lui dévolues au terme des dispositions des articles 22, 39 et 77 de la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit, de décider du retrait de l'agrément délivré à la BIAC. Ce faisant et conformément aux dispositions des articles 23, 56 alinéas 3 et 57 de la loi susvisée, la BIAC est entrée en dissolution forcée.

Contraintes rencontrées par la Bcc dans la résolution de la crise au sein de Biac

La BCC, de l'avis des experts de cette institution contactés, avait levé l'option de concourir au sauvetage et au redressement de la BIAC dans sa totalité, ou à défaut, d'envisager la préservation de son activité ou de son fonds de commerce au travers de la cession à d'autres repreneurs opérateurs bancaires de certains de ses actifs et passifs sains.

Toutefois, la mise en œuvre de ce schéma de résolution de la crise a rencontré de nombreuses contraintes, parmi lesquelles :

L'absence d'implication du Gouvernement dans ce dossier, pourtant sollicité à maintes reprises par la BCC, notamment pour une étatisation/nationalisation de la BIAC. Il sied de relever, que l'Etat congolais figure parmi les plus importants débiteurs de la BIAC avec un encours de USD 70 181 432,84 ;

Le manque d'accompagnement de l'appareil judiciaire et des services spécialisés pour ce qui est des actions initiées par la BCC ;

3.La contestation en justice des décisions des candidats investisseurs intéressés à la reprise de la BIAC en crise ou de son potentiel utile face, entre autres, à la montée des enchères orchestrée par les actionnaires de la banque en crise ;

Les limites imposées par la loi bancaire, laquelle reconnaît aux actionnaires, quoique défaillants ou ayant entrainé la mégestion, la propriété juridique de la banque et, ne permet pas à la BCC d'intervenir financièrement au sein d'un établissement à solvabilité compromise.

Que veulent les actionnaires de Biac dans la confusion entretenue ?

Pour des agents et même la BCC, la confusion actuelle est visiblement entretenue par les actionnaires de la BIAC dans une manœuvre dilatoire de fuite en avant pour :

chercher à se disculper de leurs actes de mégestion et de fraude dénoncées par la BCC,

envisager soustraire leurs sociétés apparentées du recouvrement des créances que le liquidateur est appelé à conduire auprès de tous les débiteurs.

C'est dans ce cadre que pour gêner l'action du Comité d'administration provisoire à l'époque, ces mêmes actionnaires avaient tenté une dissolution volontaire soit disant décidée par une Assemblée générale tenue le 04 novembre 2016 alors que la BIAC était déjà sous administration provisoire de la BCC et que les actionnaires devaient passer par le Comité d'administration provisoire pour tenir toute Assemblée générale.

Le liquidateur qu'ils avaient supposé désigner avait même dénoncé cette supercherie et porté plainte en justice, sans oublier qu'une éventuelle dissolution volontaire devrait, selon les dispositions de l'article 61 de la Loi bancaire, requérir l'aval de la BCC.

Déboutés par la justice au terme de cette tentative ayant échoué, les actionnaires de la BIAC avaient approché la BCC pour être impliqués dans la dissolution forcée ; sollicitant notamment l'abandon -par les deux parties des actions judiciaires en cours et le choix harmonisé du liquidateur.

Sentant le piège, la BCC avait indiqué que le processus de dissolution forcée devait se dérouler conformément à la loi, la règlementation en vigueur et la sélection du liquidateur devait être faite par appel d'offres pour garantir l'indépendance de ce consultant à recruter dans la transparence.

En saisissant la Justice contre la BCC qui joue son rôle de protéger l'épargne du public et préserver le système financier congolais, et en bénéficiant de l'appui total du Conseil d'Etat contre la liquidation forcée légale, les actionnaires de la BIAC qui sont responsables de la faillite de leur banque se voient protégés par les institutions étatiques au détriment des intérêts de centaines de milliers de compatriotes congolais victimes de la mégestion bancaire des propriétaires de la BIAC.

Il est tout de même étonnant que l'appareil judiciaire puisse abandonner les poursuites diligentées par la BCC envers les actionnaires, administrateurs et dirigeants de la BIAC et s'investir à soutenir ces derniers.

Il y a lieu de rappeler que la BIAC était une banque d'importance systématique en RDC, représentant à fin décembre 2015, respectivement : 11% de la part de marché en termes du total du bilan, 12% de part de crédits distribués dans le système et (3) 12% des dépôts collectées. Bien plus, 55% de ses dépôts provenaient des ménages.

Cette banque entretenait 163 283 comptes ouverts à sa clientèle au travers d'un réseau constitué de 82 points d'exploitation sur l'ensemble du territoire national et employait un effectif global d'environ 2 000 personnes, dont 670 agents permanents, assistés par ailleurs par des temporaires.

incohérences du Conseil d'Etat et de la justice

L'exploit judiciaire de la Section Contentieux du Conseil d'Etat à la requête des actionnaires de la BIAC énerve le dispositif légal et réglementaire en vigueur en ce que :

(1) il viole la Constitution qui consacre l'indépendance de la BCC,

(2) il remet en cause les actes pris par cette dernière dans le cadre de son pouvoir juridictionnel en tant qu'Autorité de régulation et de contrôle du secteur bancaire en RDC et

(3) il saborde totalement certaines dispositions pertinentes de la Loi bancaire en vigueur.

Les récentes initiatives d'action initiées par les actionnaires de la BIAC au Parquet Général près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe contre la BCC attestent visiblement un acharnement de la justice à négliger les intérêts des victimes au profit des propriétaires de la banque en faillite.

Elles tendent donc à :

- défendre les intérêts des actionnaires de la BIAC ;

- et à soutenir leur démarche tendant à prouver que c'est la BCC et le CAP qui ont mal géré la BIAC et non ses actionnaires et dirigeants.

Comment expliquer cela tant que l'ancien Directeur général de la BIAC est passé sur Top Congo FM où il a affirmé que les causes du déclin de la BIAC reviennent à ses actionnaires. Par quel miracle la BCC et le CAP venus au secours d'une banque, sans moyens, peuvent-ils commettre une mégestion ?

Recommandations

Comme voie de sortie à l'actuelle confusion délibérément entretenue par les actionnaires de la BIAC, il y a lieu que :

Les instances judiciaires saisies par ces derniers puissent s'activer à dire régulièrement le droit, notamment en cherchant à s'imprégner objectivement des réalités du dossier, tout en sachant que de nombreux déposants, travailleurs, et tiers créanciers lésés par les actes de mégestion, fraude et détournements des actionnaires de la Banque dissoute, demeurent à l'attente du secours du même appareil judiciaire pour être restaurés dans leurs droits.

Parallèlement, le Parquet général près la Cour de Cassation, la vice-primature et ministère de l'Intérieur et sécurité ainsi que les services spécialisés devraient réactiver le traitement de la plainte introduite par la Banque centrale du Congo et sa demande de mesures conservatoires à prendre à l'égard des actionnaires, anciens administrateurs et dirigeants de la BIAC dissoute.

Non seulement qu'il y a de nombreuses personnes vulnérables qui sont des victimes des actes répréhensibles commis par ces propriétaires, mais également l'impunité risque de faire des émules dans le secteur financier, si sensible et très utile pour la croissance et le développement du pays ainsi que la lutte contre la pauvreté.

CONCLUSION

Après avoir commis de forfaits qui ont déstabilisé la BIAC et entrainé sa faillite, l'ayant poussée à une liquidation forcée, les actionnaires de cette banque se sont visiblement engagé dans une fuite en avant visant, d'après des agents et des sources proches de la BCC :

- la récupération de la situation pour se disculper de leurs actes de mégestion, fraude et détournement et,

- le contrôle du processus de liquidation pour, semble-t-il, effacer les traces de leur forfaiture,

- l'empêchement de tout recouvrement des créances d'environ 53,7 millions USD sur les sociétés apparentées qui doivent à la BIAC en liquidation.

L'action de ces actionnaires tend à accabler la BCC et le Comité d'administration provisoire qui a œuvré au sein de la BIAC, de mai 2016 à octobre 2020, dans des conditions très difficiles, sans ressources financières probantes, explorant les éventualités ultimes en vue du sauvetage/redressement de cette banque en crise et face à de contraintes insurmontables de divers ordres.

Durant cette période de mandat, la BCC et le Comité d'administration provisoire n'avaient pas les moyens :

(1) de satisfaire aux demandes de retrait des fonds des déposants aux guichets de la banque malade,

(2) d'assurer la rémunération régulière du personnel se retrouvant avec des arriérés impayés de salaires pour environ 8 mois,

(3) de faire fonctionner de manière conviviale cette banque, cumulant des contentieux pour non règlement des factures des fournisseurs des biens et services consommés.

Pour terminer, il serait indiqué que :

- les autorités compétentes, en l'occurrence la Présidence de la République, la Primature, le Parlement, puisent être sensibilisées pour une implication dans le traitement de ce dossier qui doit être décadré afin que le droit soit régulièrement dit ;

- l'opinion publique, en général, et les parties prenantes à la situation de crise sévissant à la BIAC, en particulier, puissent être au courant des péripéties réelles du dossier et s'engager fermement à soutenir la défense de leurs intérêts afin de ne pas se laisser berner.