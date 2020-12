Congo-Kinshasa: Palais de la Nation - Félix Tshisekedi durcit le ton face aux Gouverneurs de province !

Félix Tshisekedi est revenu sur la nécessité d'évaluer régulièrement et individuellement les Gouverneurs de provinces qui sont ses yeux, ses oreilles les instrumentistes de sa vision à l'intérieur du pays. Ce lundi 28 décembre 2020, lors de l'ouverture des travaux de la septième Conférence des Gouverneurs de Provinces au Palais de la Nation, le chef de l'Etat congolais a mis en garde les patrons de provinces contre tout acte de sabotage de sa gouvernance. Ces derniers, tous présents à cette occasion, ont religieusement suivi les réflexions du Chef de l'Etat avant de présenter les différents états des lieux de leurs entités.

Ces assises, il sied de le souligner, se tiennent du 28 au 29 décembre autour du thème : « La gouvernance des Provinces dans l'environnement démocratique actuel : défis et opportunités ».

Selon les dires du président de la République, aucun acte de sabotage quant à l'exécution de sa vision de gouvernance ne sera toléré. Aussi, a averti Félix Tshisekedi, chaque Gouverneur sera désormais évalué individuellement.

Dans son discours d'orientation, le Chef de l'Etat a donné une série de réflexions qui devraient faire l'objet d'examens en commissions.

Il s'agit en premier lieu de la revisitation des objectifs fondamentaux des règles et mécanismes de fonctionnement du pouvoir exécutif national et des provinces dans un environnement atypique tout en préservant les acquis de l'alternance de 2018.

Ensuite, celle concernant les pratiques actuelles de la gouvernance des provinces au regard des principes fondamentaux qui fondent notre l'État congolais et ceux relatifs à la libre administration des provinces.

L'autre réflexion est liée aux défis actuels auxquels sont confrontées les provinces et qui empêchent leur fonctionnement optimal tout en freinant leur développement efficient. Il s'agit principalement du transfert des compétences, la mobilisation des ressources provinciales, des mesures contre la Covid 19, la lutte contre la corruption et le détournement et les autres antivaleurs.

Nouveau contexte

Par ailleurs, lit-on dans le média en ligne deskeco.com, le Président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé une série des réformes institutionnelles en faveur des provinces.

Il a dit tenir compte des recommandations faites par les Gouverneurs des provinces lors des consultations présidentielles.

Dans la même journée de lundi, sous la conduite du Chef de l'Etat, les travaux se sont poursuivis à huis clos. Chacun des 26 Gouverneurs a présenté l'état des lieux de son entité.

La nouvelle gouvernance devrait tenir compte du nouveau contexte politique de l'Union sacrée voulue par la population Congolaise, a martelé le Président de la république

Il importe de relever que depuis sa mise en place, la conférence des Gouverneurs est un cadre de concertation entre l'exécutif provincial et national. En fait, la complexité des règles et mécanismes de fonctionnement entre le pouvoir central et la province et entre les provinces elles-mêmes a inspiré le constituant à l'instaurer comme cadre de concertation régulière entre ces deux niveaux de pouvoir étatique.

C'est la deuxième rencontre entre le Président de la république Félix Tshisekedi et tous les gouverneurs des provinces. La première fois était à l'occasion du séminaire organisé après leurs élections.

Suggestions

En qualité de Président du collectif des Gouverneurs de Province, le numéro un de la Ville de Kinshasa a formulé neuf suggestions qui seront développées pendant les travaux :

- La tenue trimestrielle et rotative de la Conférence des Gouverneurs de Province dans le respect scrupuleux des dispositions pertinentes de l'article 200 de la Constitution et des articles 6, 9, 10, et 12 de la précitée Loi Organique relatives notamment à la régularité de sa tenue, aux Membres nommément et limitativement désignés pour y participer, à son organisation et son fonctionnement ;

- Le rétablissement de l'ordre institutionnel légal dans les provinces où les Gouverneurs ont été irrégulièrement et illégalement demis de leurs fonctions ;

- Compléter l'article 42 de la Loi 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces en y insérant un quatrième et dernier alinéa relatif au moratoire formulé en ces termes : « Il ne peut être présenté de motion de défiance contre un Membre du gouvernement Provincial ou de censure contre le Gouvernement Provincial avant dix- huit mois depuis leur investiture » ;

- Rendre effectif la retenue à la source sur les recettes à caractère national les frais de fonctionnement des Institutions Provinciales ;

- Rendre effectif le fonctionnement de la caisse Nationale de Péréquation tout en revisitant son mode de fonctionnement qui fait de cet établissement public juge et gestionnaire des projets et des programmes d'investissements publics en Province ;

- Veiller à la mise en application effective des dispositions des articles 19, 138, 146, 147, 198 de la Constitution et 39, 41, et 42 de la Loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces sur l'exercice obligatoire et préalable des moyens d'information et de contrôle parlementaire avant toute initiative de motion ;

- Procéder au paiement régulier des frais de fonctionnement des Assemblées Provinciales et rendre égalitaire les émoluments des Députés Provinciaux de la République ;

- La mise en œuvre efficiente des allocations aux Provinces sur les lignes budgétaires pour les investissements principalement dans le secteur des infrastructures ainsi que la diversification de l'économie nationale ;

- Rendre effective la décentralisation conformément à la Constitution en réduisant les services et les prérogatives au niveau du pouvoir central ;

Et pour terminer, Mr Gentiny Ngobila, à inviter ses collègues Gouverneurs à mutualiser les efforts afin de bâtir une gouvernance des Provinces adaptée à l'environnement actuel de notre pays d'une part, et de nous implémenter une vision et des orientations nécessaires pour relever les défis de la refondation de notre pays sous le leadership du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'autre part.