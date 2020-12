Congo-Kinshasa: Goma - La Ligue de Femmes du PPRD Nord-Kivu réitère sa confiance en Joseph Kabila

C'est par le biais d'une déclaration rendue public le samedi 26 décembre 2020 dernier, à Goma, que la Ligue de Femmes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, Fédération du Nord-Kivu, a réitéré sa confiance en Joseph Kabila, Président de la République honoraire, et au FCC ; cela malgré la situation d'instabilité sur le plan politique en RDC depuis un certain temps.

A en croire madame Sakina Djuma Mufaume, Présidente de la Ligue de Femmes du PPRD au Nord-Kivu, c'est avec une attention particulière qu'elle est en train de suivre la situation politique du pays, plus particulièrement les événements qui ont eu à s'enchainer au sein du Parlement congolais notamment, la déchéance du Bureau de l'Assemblée Nationale que dirigeait Jeanine Mabunda, qu'elle considère être suffisamment compétente et patriote.

Elle considère que cette destitution, suivie de certains propos sexistes çà et là sur la toile et dans l'opinion publique, a été aux goûts du manque de respect envers de la femme. Mais, cela n'a pas été suffisant pour affaiblir la cohésion légendaire qui règne au sein du PPRD, poursuit-elle tout en disant que ceux qui croient en la division du PPRD se trompent de cible car, sa famille politique restera une et indivisible sous la houlette de son fondateur Joseph Kabila Kabange et de son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadary.

Par ailleurs, elle appelle tous les membres du PPRD à rester unis, soudés comme un seul homme pour ne pas donner accès aux adversaires politiques ; car tout ce qui se passe ces derniers temps vise uniquement la déstabilisation du PPRD qu'elle qualifie de plus grand parti politique du pays et de modèle en Afrique.

Aux députés provinciaux, nationaux et sénateurs, Sakina Djuma lance un appel à la conjonction des efforts face à cette bataille politique. Et, elle demande au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, en cette période de turbulences, de continuer à faire confiance aux membres et cadres de son parti politique comme il l'a toujours fait pour le bon déroulement de la lutte politique.