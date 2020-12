Guinée: Labé - Politiques et sages demandent l'intercession du grand imam pour la libération des détenus injustement arrêtés

Une forte délégation composée de politiques et d'acteurs de la société civile et représentants les 5 préfectures de la région, les 13 sous préfectures du ressort de Labé et les 28 quartiers de la commune urbaine ont rendu visite au secrétaire général des affaires religieuses et imam de de Labé à sa résidence dans l'après midi du lundi 28 décembre 2020.

L'initiative est des jeunes leaders de la RAL qui visent la libération des détenus arbitrairement détenus et qui croupissent en prison sans jugement a expliqué dame Yacine Diallo vice maire de la commune et membre de la délégation.

Toute voix audible et légitime pouvant relayer ou porter le message du collectif sea bien indiquée pur plaider en faveur de la libération des citoyens injustement emprisonnés dans toutes les prisons du pays a rajouté Alhabib Bah coordinateur régional du FNDC.

En réponse à la demande qui lui est fait, le grand imam de Labé a estimé que dans l'ombre des démarches ont été entreprises et des personnalités ont été touchées à propos avant d'estimer que la demande est pesante pour ses seules épaules et qu'il devra communier avec les autres sages du Fouta pour qu'une démarche collégiale et solidaire puisse être menée en un seul et unique élan.