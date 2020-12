Sénégal: Compétitivité des industries sénégalaises sur le marché africain - L'Association sénégalaise de normalisation mise sur une certification de qualité

L'Association sénégalaise de normalisation (Asn) veut stimuler la compétitivité des industries nationales à l'échelle africaine.

Pour y arriver, elle compte développer davantage la certification. Elle a, à cet effet, entamé, hier, un atelier de capacitation à l'intention des membres des Comités particuliers de certification des produits.

Après avoir certifié plus de 200 industries de fabrication de masques et de gel antiseptique lors de la première vague de contamination à la Covid-19, l'Association sénégalaise de normalisation (Asn) veut aller plus loin. Pour développer davantage la certification des produits et services, elle a entamé, hier, un séminaire de trois jours à l'intention des membres des Comités particuliers de certification des produits.

Le programme fait partie intégrante du Projet d'appui institutionnel à la mobilisation des ressources et à l'attractivité des investissements (Paimrai estimé à 280 millions de FCfa), dans son volet compétitivité des entreprises locales. La capacitation concerne, entre autres points, les enjeux de la certification du produit, le processus d'élaboration et la mise à niveau sur la compétence des auditeurs.

Cet accompagnement technique est un grand besoin des industries locales aspirant à s'ouvrir au marché continental, selon le coordinateur du Paimrai, Mor Fall. « La mise en œuvre d'une politique de qualité forte répondant aux exigences internationales est déterminante pour le renforcement de la compétitivité des entreprises nationales, leur accès aux marchés ainsi qu'à la sécurité des consommateurs. L'évolution rapide du secteur de la certification des produits suggère une mise à niveau et la mutualisation continue des connaissances », a-t-il souligné. À l'en croire, cette posture permettra de mieux appréhender les enseignements de la crise sanitaire mondiale en bâtissant une industrie locale forte et capable de satisfaire la demande nationale, mais aussi de conquérir de nouveaux espaces commerciaux.

Le directeur général de l'Asn, Elhadji Abdourahmane Ndione, représentant du ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes entreprises, est convaincu de l'importance de la certification de la qualité des produits en perspective de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Donc, à travers la mise en œuvre de sa politique qualité, le Sénégal, a-t-il avancé, se donne les moyens de promouvoir la qualité des biens et services à travers la mise en place du système national. « Le développement de la certification va permettre à notre pays, dans le cadre de l'intégration économique et de la stimulation du commerce intra africain, avec la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine, de mieux positionner ses produits et de rassurer les consommateurs », a précisé M. Ndione.