Afrique de l'Ouest: Sécurité au Sahel - Entre incertitudes françaises et aptitudes maliennes

La crise systémique dans laquelle le Mali est plongé depuis presque dix ans, s'est étendue à beaucoup de pays du Sahel qui doivent faire aussi avec une situation sécuritaire très tendue.

Suite à la désagrégation de l'État libyen, après l'intervention française, un système de conflits a vu le jour dans presque toute la bande sahélienne, du Mali au Tchad en passant par le Niger et même le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Point de départ de ce délitement au Sahel, le Mali est aujourd'hui dans une situation d'incertitudes sur la présence militaire française et les aptitudes de ses forces de défense et de sécurité à gérer la situation.

Les récents évènements et discours, de part et d'autre, entre les autorités maliennes et françaises, laissent présager un certain désaccord sur la nouvelle stratégie. Si du côté français, l'engagement militaire reste toujours de mise pour venir à bout de la situation où est plongé ce pays depuis 2012, pour la nouvelle équipe dirigeante du Mali, la solution ne peut être que sécuritaire. En quelques semaines d'intervalle, la France et le Mali, par la voix du Président Emmanuel Macron et du Premier ministre de la transition Mactar Ouane, ont émis des visions stratégiques différentes sur la résolution de la crise.

Si pour le Président Macron, «avec les terroristes, on ne discute pas», le Pm malien, lui, rappelle que «le dialogue avec les terroristes est une volonté des Maliens». Une dissonance ou discordance de deux partenaires qui, depuis 2013, d'abord avec l'Opération Serval, puis Barkhane, ont eu à avoir les mêmes concordances dans la lutte contre le terrorisme djihadiste, qui a coupé ce pays en deux. Les actes posés par les autorités de la transition malienne depuis leur prise de pouvoir avec le coup d'État du mois d'août dernier, semblent aller dans le sens d'une solution endogène avec une mainmise malienne de la résolution de la crise.

Il y a d'abord la libération des otages étrangers et maliens dont le défunt Soumaïla Cissé, décédé il y quelques jours, menée par les autorités de la transition qui montre que des passerelles de discussions existent entre mouvements terroristes et les officiels maliens à un haut niveau. Un sentiment qui n'est pas nouveau parce qu'ayant été une des résultantes du dialogue inclusif initié depuis 2019 dans ce pays.

Au-delà de la solution conjoncturelle que présente l'approche sécuritaire, les autorités de la transition veulent aussi miser sur une prise en compte de toutes les revendications des terroristes y compris même celles ayant trait à la nature laïque de l'État malien. Mais aujourd'hui, les incertitudes ne sont pas que maliennes. Même du côté français, l'engagement militaire commence à dépasser certaines limites malgré les succès qui sont au rendez-vous avec le démantèlement de plusieurs katibas et la mort de beaucoup chefs djihadistes.

Comme toutes Opérations extérieures (Opex), le coût financier et le prix humain commencent à peser sur la balance et finissent par être lourds à supporter. Avec 44 morts dans leur rang depuis leur présence au Mali en 2013 (en plus des 3 autres décédés hier), les forces françaises ne sont pas certes au bout de leurs ... forces, mais les échéances politiques à venir dans l'Hexagone pourraient faire réfléchir les autorités de ce pays par rapport à l'engagement militaire au Mali et au Sahel.

MONTÉE EN PUISSANCE. Dans le discours des officiels français, le chef d'état-major des armées, François Lecointre, en visite sur le théâtre des opérations, a parlé de «limiter le niveau d'engagement» de ses troupes qui sont plus de 5000 hommes. Ce qui peut ouvrir la possibilité d'un désengagement au moment où la menace djihadiste reste toujours persistante et présente. Ces positionnements français sont aussi liés à l'arrivée d'une nouvelle équipe à la présidence américaine qui n'a toujours pas affiché ses options diplomatiques et stratégiques, surtout pour le Sahel. Il s'y ajoute aussi que les nouvelles tensions en Libye avec la projection de certains États comme la Turquie, pourraient faire de la Méditerranée un nouvel épicentre conflictuel où la France aura aussi des cartes à jouer.

Mais aujourd'hui, il ne faut pas s'en cacher, un désengagement des forces françaises, sous quelque forme que ce soit, pourrait être lourd de dangers pour toute la bande sahélienne. La montée en puissance des forces locales, conjointes ou nationales, tant attendue, n'est toujours pas au rendez-vous. La force conjointe du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad), malgré les dernières rencontres comme celle du Sommet de Pau de janvier dernier, n'a pas encore eu les effets escomptés. Ce qui fait qu'entre les incertitudes de l'engagement militaire français et les aptitudes des forces locales à prendre le relai, la situation risque de revenir au point de départ...